Mónica García, sobre Feijóo y las bajas médicas: "Ya se lo he oído alguna vez al PP. Esto es un aperitivo"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reaccionado con contundencia a las polémicas palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas laborales y el absentismo laboral, que tanto ruido han generado.

El líder de la oposición consideró durante un acto en Euskadi que el absentismo laboral "es un cáncer" y pidió recortar el salario a aquellos trabajadores que estén de baja médica. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, salió al paso para matizar que Feijóo se refería a reducirlo en casos de "fraude".

García ha dado su opinión en 24 horas de RNE, donde asegura que las bajas laborales son un tema "reiterativo": "Yo esto ya se lo he oído alguna vez al PP o a miembros del PP, hablar de absentismo, confundirlo con lo que es una baja laboral por enfermedad".

"Una baja laboral es una prescripción médica"

"Una baja laboral que yo quiero insistir en que es una prescripción médica. Las bajas y las altas son actos médicos, te lo receta un médico porque no puedes trabajar, igual que tienes que tomar una medicación, y te da el alta cuando considera que el trabajo puede ser parte de tu vida cotidiana", ha defendido la ministra.

De hecho, ha advertido de que parte de la recuperación es precisamente esa baja: "Lo que dice el señor Feijóo es un aperitivo de lo que conlleva su programa electoral o lo que conllevaría su gobierno, que es, como siempre, recortes, culpabilización de los profesionales y de los trabajadores y las trabajadoras".

"Es como si estar de baja o estar enfermo sea como una especie de agrado. Y esos recortes en la prestación social que entre todos sostenemos para cuando nos toque a nosotros estar de baja", ha añadido.

"Este es el aperitivo de un Partido Popular que nunca ha creído en los trabajadores, a pesar de que en los últimos años se ha demostrado que si cuidamos la precariedad, la temporalidad, a los trabajadores, tenemos una España como la que tenemos ahora con unos índices económicos nunca vistos", ha rematado.