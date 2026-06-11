Cuatro abogados utilizan IA para defender a sus clientes, citan casos que no existen y son sancionados por el juez

Una jueza federal de Mississippi (Estados Unidos) ha sancionado a cuatro abogados por presentar textos legales citando casos inexistentes. Los letrados habían utilizado herramientas de IA para completar sus escritos.

Dos de los abogados han sido castigados con una inhabilitación de dos años, mientras que los otros dos han sido apartados del caso y han recibido una multa de 3.500 dólares.

El caso tiene su origen en una demanda presentada en 2023 por incumplimiento de un contrato. Sin embargo, la actuación de los abogados ha obligado a la jueza a paralizar temporalmente el juicio, hasta que ambas partes vuelvan a tener representación legal.

No es la primera vez que un abogado tiene problemas a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Incluir en el escrito un caso inventado por la IA es algo que ha sucedido en otras ocasiones. Lo más llamativo ahora es que lo han cometido ambas partes.

“Este caso presenta al tribunal un escenario inusual: los abogados de ambas partes litigantes incurrieron en conductas similares que pueden ser sancionadas”, expone la jueza.

La magistrada también subraya que utilizar la IA no exime a los abogados de verificar la información. La responsabilidad legal siempre recae en aquel que firma el documento.

Se trata de un ejemplo paradigmático de cómo las alucinaciones de las herramientas de IA pueden arruinar un trabajo. El uso de inteligencia artificial sin verificación puede tener consecuencias graves, en forma de sanciones y daño a la reputación profesional.

También ha ocurrido en España

Los jueces españoles también han sancionado a abogados que han elaborado sus textos legales con IA. Y por el mismo motivo: la inteligencia artificial inventó casos y el profesional no lo revisó.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha multado este año con 420 euros a un abogado por incluir 48 sentencias inventadas en un recurso.

Según la Sala, el uso de estas herramientas sin verificación “constituye una quiebra del deber básico de supervisión humana que, como se ha expuesto, resulta indeclinable cuando se emplean herramientas de IA en el ejercicio profesional".

La Sala también aseguró que que no “desconoce ni desdeña” el potencial de las herramientas de IA en el ámbito jurídico, pero ello no quita que el principio de supervisión humana sea “eje vertebrador de todas las actuaciones profesionales que comporten el uso de estos sistemas en el ámbito de la abogacía.

Algo similar ha sucedido este año en el El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha abierto una pieza separada por "mala fe procesal" contra un abogado que presentó un recurso hecho con la inteligencia artificial.