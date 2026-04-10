Francia está trabajando en una ley pionera que introduce la "presunción de culpabilidad" contra las grandes empresas de IA y allana el camino para indemnizar a artistas: "Se acabó el juego"

Francia ha dado un paso poco habitual en el debate global sobre inteligencia artificial: invertir la carga de la prueba. El Senado ha aprobado por unanimidad una propuesta que introduce una "presunción de uso" —en la práctica, una forma de presunción de responsabilidad— para las empresas de IA cuando se sospeche que han utilizado obras protegidas sin permiso. El mensaje político es claro: si hay dudas, serán las tecnológicas quienes tengan que demostrar que no han vulnerado derechos.

El texto, impulsado por la senadora Laure Darcos, plantea un cambio de paradigma en un terreno donde hasta ahora los creadores partían con desventaja. La norma apunta directamente a gigantes como OpenAI, Google o Meta, así como a actores emergentes como Mistral AI.

Un giro en la carga de la prueba

La clave del proyecto es sencilla, pero de gran alcance: si un creador sospecha que su obra ha sido utilizada para entrenar un sistema de IA, se presumirá que así ha sido siempre que existan indicios razonables. A partir de ahí, corresponderá a la empresa demostrar lo contrario.

Este enfoque busca corregir lo que organizaciones como Sacem consideran una "asimetría estructural": las compañías tecnológicas controlan los datos de entrenamiento, mientras que autores, músicos o actores apenas tienen herramientas para probar el uso indebido de sus trabajos.

En la práctica, esto podría facilitar reclamaciones e indemnizaciones en un ámbito donde hasta ahora las victorias judiciales han sido escasas y difíciles.

"Se acabó el juego"

El respaldo unánime en el Senado refleja un malestar creciente en el sector cultural. Durante meses, distintos colectivos han denunciado que sus obras —desde libros hasta voces o ilustraciones— han sido utilizadas para entrenar modelos sin consentimiento ni compensación.

El nuevo marco pretende forzar un cambio de comportamiento: en lugar de operar en una zona gris, las empresas tendrían incentivos para negociar licencias o acuerdos con los titulares de derechos.

La idea, según sus promotores, no es frenar la innovación, sino poner límites a prácticas que consideran abusivas. En otras palabras, obligar a que el desarrollo tecnológico incorpore reglas similares a las de otras industrias culturales.

Un equilibrio político complicado

El camino legislativo, sin embargo, está lejos de завершarse. El texto debe pasar aún por la Asamblea Nacional, donde el panorama es más incierto. Dentro del propio Gobierno francés hay posiciones divergentes.

Por un lado, el área cultural defiende la necesidad de proteger a los creadores sin renunciar a la ambición tecnológica del país. Por otro, responsables del ámbito digital advierten de los riesgos: una avalancha de litigios podría frenar el desarrollo de la IA en Francia e incluso en Europa.

Uno de los argumentos más repetidos por los críticos es técnico: demostrar que un modelo no ha utilizado ciertos datos puede ser extremadamente complejo, dado el volumen masivo de información con el que se entrenan estos sistemas.

La reacción de la industria tecnológica

Las empresas del sector no han tardado en mostrar su rechazo. Desde su perspectiva, la norma introduce una inseguridad jurídica considerable. Startups como Mistral AI advierten de que este tipo de medidas podrían dificultar el entrenamiento de modelos y hacer menos competitivo el ecosistema europeo frente a otras regiones.

También se ha planteado la duda de si la ley encajará plenamente con el marco jurídico europeo o incluso con la Constitución francesa. No obstante, un informe del Consejo de Estado ha avalado en líneas generales la iniciativa, lo que ha reforzado la posición de sus defensores.

Más que una ley nacional

Más allá del caso francés, el debate tiene implicaciones globales. La inteligencia artificial se ha desarrollado en gran medida apoyándose en grandes volúmenes de datos disponibles en internet, muchas veces sin una regulación clara sobre su uso.

Lo que plantea Francia es, en el fondo, una pregunta incómoda: ¿puede sostenerse este modelo sin compensar a quienes generan esos contenidos?

Si la ley prospera, podría sentar un precedente importante en Europa y presionar a otros países a adoptar enfoques similares. Pero también abre un escenario de conflicto jurídico y económico con consecuencias difíciles de prever.

En ese pulso entre innovación y derechos, Francia ha decidido mover ficha. Ahora queda por ver si el resto de actores —políticos, tecnológicos y culturales— están dispuestos a asumir las reglas de ese nuevo juego.