La Aemet avisa que lo peor de la borrasca Therese está por llegar: así serán las lluvias y el viento en Canarias y la península

La borrasca Therese ya está dejándose notar en Canarias, provocando lluvias localmente intensas y fuertes rachas de viento. Se trata de la borrasca número 19 del curso 2025-2026, lo que supone un récord desde que se pone nombre a estos fenómenos en Europa occidental.

Las precipitaciones no se centrarán sólo en Canarias. Desde hoy habrá lluvias en el entorno del mar de Alborán, Extremadura y Andalucía occidental. Podrían darse también algunas tormentas en estas zonas.

La situación no será mejor a partir del jueves. Therese se va a situar en el centro del archipiélago canario y va a intensificar las rachas de viento, que llegarán hasta los 90 kilómetros por hora. La Aemet ha decretado aviso amarillo en Tenerife, La Palma y El Hierro por fenómenos costeros. Las olas pueden ser de entre 4 y 5 metros.

En cuanto a la península, el jueves está previsto que haya tormentas en Extremadura y el oeste de Andalucía. Esto se debe al acercamiento de la borrasca, aunque la Aemet, de momento, no ha activado avisos amarillos o naranjas para estas zonas.

¿Qué tiempo hará el fin de semana?

El viernes continuará el mal tiempo en Canarias y parte de la península. Therese afectará sobre todo al noroeste del archipiélago, con temporal marítimo, rachas de viento intensas y chubascos generalizados. Hay aviso naranja en Tenerife y La Palma por el viento, ya que llegará a los 90 kilómetros por hora.

Las lluvias se extenderán a toda Andalucía y Extremadura a lo largo de la jornada del viernes. El sábado se espera que las precipitaciones sean generalizadas también en el centro peninsular, en Ceuta y en Melilla, aunque es pronto para saber cómo se comportará exactamente la borrasca a tantos días vista.

Sí que existen previsiones estacionales para la primavera. La Aemet cree que será más cálida de lo normal, aunque aún se desconoce si habrá más o menos lluvias. De momento existen las mismas probabilidades para cada escenario: que sea más húmeda de lo normal, que siga un patrón similar a los años anteriores o que sea menos húmeda. Igualmente, estas predicciones probabilísticas siempre están sujetas a posibles cambios.

Récord de borrascas en España

Los primeros meses del año están siendo especialmente lluviosos en España. Un tren de borrascas cruzó la península entre enero y febrero, dejando lluvias persistentes en gran parte del país. De hecho, la Aemet ha declarado la sequía como finalizada.

Un detalle curioso es que se están acabando los nombres del listado de borrascas de alto impacto. En este momento sólo quedan dos, y es probable que se agoten si la atmósfera sigue inestable. Si esto se produce, los servicios meteorológicos de los países del suroeste europeo tendrán que crear una nueva lista de 5 nombres.