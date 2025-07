Abascal critica a Patxi López por su derrota ante Sánchez y él le ataca: ve que no está y le da donde más duele

El portavoz parlamentario socialista, Patxi López, ha salido al paso de las críticas y ataques del líder de Vox, Santiago Abascal, durante su turno de intervención en el pleno monográfico sobre corrupción que se desarrolla en el Congreso. Precisamente, el presidente de la formación de ultraderecha había estado ausente durante la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero tampoco ha podido seguir la respuesta que le ha dado López.

"Presidente, empezaré por las alusiones directas que me ha hecho el líder de Vox, Santiago Abascal", ha dicho el socialista vasco nada más hacer uso de su turno de palabra, dejando una reflexión de cuál podría ser el paradero en eses momentos de Abascal, quien previamente le había acusado de sentarse a negociar con la izquierda abertzale o había ironizado con que Pedro Sánchez le había ganado las primarias en el pasado.

"Que debe de estar en el bar", ha zanjado López, a renglón seguido, sin cortarse un pelo en su réplica. "Con el que no tengo ninguna incompatibilidad física, como parece tener él, pero sí que tengo una incompatibilidad política y ética total, como tengo con cualquier fascista o con cualquiera que utilice actitudes fascistas", ha afirmado.

Patxi López mira un momento a Sánchez y se sincera para responder a Abascal

Patxi López se ha mostrado muy crítico, "después de tener la desfachatez de no escuchar la intervención del presidente y a utilizar esta cámara como un mero escenario de sus performance. Y suben a esta tribuna a vomitar odio, y a acusar, y a señalar... como hacen los fascistas". Pero el socialista también ha recogido el guante sobre las críticas de Vox, indicando "y les diré, lo que les da asco [a Vox] es verdad, yo me senté con la izquierda abertzale para intentar que no hubiera ninguna nueva víctima del terrorismo en este país".

No se ha quedado ahí López, que también se ha mojado sobre el comentario jocoso de que Sánchez le ganó en las primarias deslizando que de una forma irregular. "Y a Santi, ya que nos tuteamos, le pueden decir y les puede asegurar que Pedro Sánchez ganó las primarias de calle", ha asegurado quien fue lehendakari, para girar en ese momento la cabeza hacia el asiento del presidente para concretar, "bueno a mí me barrió, eh", haciéndole un gesto con una sonrisa: "Y desde entonces es el secretario general de mi partido porque la inmensa mayoría de este partido, la inmensa mayoría de los militantes de este partido lo decidieron así y desde entonces es mi secretario general".

Antes de entrar en materia de su propia intervención, López ha vuelto a tirar de diminutivo afectivo y ha dicho "y le pueden decir a Santi que no le llega a la altura de los zapatos en honestidad y en limpieza", mientras los aplausos de sus compañeros de filas ahogaban ese primer tramo de su discurso.