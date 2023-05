Un camarero publica lo que le han ofrecido en una entrevista de trabajo y hay mucha indignación

En las últimas semanas están proliferando en redes sociales multitud de quejas por las condiciones laborales que algunos hosteleros ofrecen en sus negocios. La cuenta Soy Camarero, dedicada a publicar contenido relacionado con la hostelería, ha compartido en su perfil de Twitter la experiencia de un trabajador que ha salido de una entrevista.

"Acabo de salir de una entrevista de trabajo de hostelería en Santander para un grupo/ cadena que tiene varias cafeterías y salones juego en el municipio", ha empezado diciendo para poner en contexto.

Después ha expuesto cuáles son las condiciones: jornada completa, salario según convenio y un día libre a la semana.

"Cuando pregunto el horario pensando que las 40 horas son repartidas en 6 días me dice el hostelero que no, que trabajo 48 horas semanales y que solo voy a cobrar 40. Le pregunto qué va a pasar con esas 8 horas restantes, que si se las voy a regalar, y su respuesta es: 'sí, básicamente quedan en el aire, esto es lo que hay, si no estás de acuerdo es mejor que busques otra cosa'", ha añadido.

Para terminar ha dejado una reflexión: "Luego salen los hosteleros en la televisión diciendo que no hay camareros. No, señores hosteleros, sí que hay camareros pero no queremos que serían de nosotros y mucho menos que nos exploten".