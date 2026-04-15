El vicepresidente primero del Congreso avisa de los que "nos viene" tras su episodio con el diputado de Vox

El vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, es increpado por el diputado de Vox José María Sánchez durante un debate sobre la quema de libros en el franquismo.

El vicepresidente del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha pasado este miércoles por Malas Lenguas para comentar lo sucedido ayer, cuando el diputado de Vox José María Sánchez se encaró con él durante el Pleno.

"Ayer sucedió un hecho que es muy simbólico, es muy identificativo", ha comenzado diciendo sobre este episodio. En declaraciones a la Cadena SER horas después, aseguró que "lo único que pensaba es por dónde me iba a llegar el sopapo".

"Para mí lo fundamental es que tenemos en España, y desgraciadamente en otras partes del mundo, una ideología que se basa en la violencia", ha opinado Gómez de Celis, quien cree que esa violencia se refleja "contra la mujer" o "contra los inmigrantes pobres".

Petición al PP para que "se aleje" de la ultraderecha

Para el vicepresidente del Congreso, la ideología de partidos políticos como Vox se transforma después en "cuestiones verbales", y ha puesto de ejemplo el tuit que puso el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, sobre el PSOE.

"Debemos estar los demócratas en un lado y estos señores violentos en otro", ha apuntado Gómez de Celis, quien ha alertado de la escalada de violencia que se está dando tanto en España como en otros países del entorno.

"Mi principal apelación es al Partido Popular, que lo entiendo mayoritariamente dentro del bloque democrático, para que aleje y no abra las puertas a esta ideología violenta y excluyente", ha pedido el vicepresidente del Congreso.

Al hilo de esto, Jesús Cintora le ha preguntado si "cree que debe haber una sanción contundente" para el diputado de Vox José María Sánchez. "La contundencia la marca el propio reglamento; ya actuamos expulsándole durante esta semana", ha respondido Gómez de Celis.

Sobre la ideología de ultraderecha, ha reiterado que "tenemos un problema", y que este no se da solo en España. "Hacen y dicen cosas que confunden a mucha gente, confunden a muchos jóvenes, que les parece en algunos casos atractivos. Lo de ayer sirve para mostrar lo que nos viene si estos señores gobiernan", ha alertado el socialista.