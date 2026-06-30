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Un paquete bomba estalla en Mónaco y deja tres heridos graves, entre ellos uno de los hombres más ricos de Ucrania
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Un paquete bomba estalla en Mónaco y deja tres heridos graves, entre ellos uno de los hombres más ricos de Ucrania

La explosión se produjo en la entrada de un exclusivo edificio residencial del principado.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Monaco’s Port Hercule, Monte Carlo, Monaco
Puerto de MónacoGetty Images

Mónaco, uno de los enclaves más exclusivos y seguros de Europa, se ha visto sacudido este domingo por una violenta explosión que ha dejado tres heridos graves, entre ellos el empresario y oligarca ucraniano Vadim Ermolaev, considerado una de las mayores fortunas de su país.

El incidente ocurrió alrededor de las 21.15 horas en la entrada del edificio Sun's Palace, situado junto a la Plaza de los Molinos, una de las zonas más conocidas del pequeño principado mediterráneo.

Según las primeras investigaciones, un hombre depositó un paquete en el acceso al inmueble y abandonó rápidamente el lugar antes de que se produjera la explosión.

Un empresario millonario entre los heridos

Las autoridades monegascas confirmaron inicialmente que entre los heridos había dos adultos, un hombre y una mujer de entre 50 y 60 años, además de un adolescente.

Posteriormente, medios locales y franceses identificaron a una de las víctimas como Vadim Ermolaev, empresario e inversor ucraniano que figura entre las personas más adineradas de Ucrania.

Los dos adultos fueron trasladados a un hospital de la ciudad francesa de Niza debido a la gravedad de las heridas, mientras que el menor fue ingresado en el Hospital Lenval. Además de los tres heridos graves, otras cuatro personas necesitaron atención médica tras la detonación.

Máxima alerta en el principado

La explosión provocó un importante despliegue policial y de los servicios de emergencia en una ciudad acostumbrada a unas tasas de criminalidad extremadamente bajas. El ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, aseguró que se han activado medidas extraordinarias para reforzar la seguridad.

"Se han aplicado todas las medidas de protección para reforzar el nivel de alerta de los servicios del Principado", señaló en declaraciones recogidas por medios franceses.

Por el momento, las autoridades no han informado de detenciones ni han precisado cuál podría ser el móvil del ataque.

Una investigación abierta

Los investigadores trabajan ahora para determinar quién colocó el artefacto explosivo y si el objetivo era alguna persona concreta relacionada con el edificio.

La presencia entre las víctimas de un destacado empresario ucraniano ha incrementado el interés sobre el caso, aunque las autoridades no han establecido todavía ninguna relación entre la identidad de los heridos y la explosión.

El ataque ha generado una enorme conmoción en Mónaco, donde este tipo de incidentes son extraordinariamente infrecuentes y donde residen numerosos empresarios, multimillonarios y personalidades internacionales atraídos por las ventajas fiscales y la seguridad del principado.

Mientras continúa la búsqueda del sospechoso, la explosión abre uno de los casos criminales más graves registrados en el país en los últimos años.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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