Un paquete bomba estalla en Mónaco y deja tres heridos graves, entre ellos uno de los hombres más ricos de Ucrania

Mónaco, uno de los enclaves más exclusivos y seguros de Europa, se ha visto sacudido este domingo por una violenta explosión que ha dejado tres heridos graves, entre ellos el empresario y oligarca ucraniano Vadim Ermolaev, considerado una de las mayores fortunas de su país.

El incidente ocurrió alrededor de las 21.15 horas en la entrada del edificio Sun's Palace, situado junto a la Plaza de los Molinos, una de las zonas más conocidas del pequeño principado mediterráneo.

Según las primeras investigaciones, un hombre depositó un paquete en el acceso al inmueble y abandonó rápidamente el lugar antes de que se produjera la explosión.

Un empresario millonario entre los heridos

Las autoridades monegascas confirmaron inicialmente que entre los heridos había dos adultos, un hombre y una mujer de entre 50 y 60 años, además de un adolescente.

Posteriormente, medios locales y franceses identificaron a una de las víctimas como Vadim Ermolaev, empresario e inversor ucraniano que figura entre las personas más adineradas de Ucrania.

Los dos adultos fueron trasladados a un hospital de la ciudad francesa de Niza debido a la gravedad de las heridas, mientras que el menor fue ingresado en el Hospital Lenval. Además de los tres heridos graves, otras cuatro personas necesitaron atención médica tras la detonación.

Máxima alerta en el principado

La explosión provocó un importante despliegue policial y de los servicios de emergencia en una ciudad acostumbrada a unas tasas de criminalidad extremadamente bajas. El ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, aseguró que se han activado medidas extraordinarias para reforzar la seguridad.

"Se han aplicado todas las medidas de protección para reforzar el nivel de alerta de los servicios del Principado", señaló en declaraciones recogidas por medios franceses.

Por el momento, las autoridades no han informado de detenciones ni han precisado cuál podría ser el móvil del ataque.

Una investigación abierta

Los investigadores trabajan ahora para determinar quién colocó el artefacto explosivo y si el objetivo era alguna persona concreta relacionada con el edificio.

La presencia entre las víctimas de un destacado empresario ucraniano ha incrementado el interés sobre el caso, aunque las autoridades no han establecido todavía ninguna relación entre la identidad de los heridos y la explosión.

El ataque ha generado una enorme conmoción en Mónaco, donde este tipo de incidentes son extraordinariamente infrecuentes y donde residen numerosos empresarios, multimillonarios y personalidades internacionales atraídos por las ventajas fiscales y la seguridad del principado.

Mientras continúa la búsqueda del sospechoso, la explosión abre uno de los casos criminales más graves registrados en el país en los últimos años.