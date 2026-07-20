Felipe VI recibe la camiseta de España con la segunda estrella y el gesto que hace representa a todo el país

Durante la primera parada de los campeones del mundo en el Palacio de la Zarzuela, con motivo del itinerario de celebración del segundo Mundial de España en su historia, varios detalles han sido captados por las cámaras, atentas a todos los gestos de los jugadores y, especialmente, de la familia real.

Al llegar a la Zarzuela, con Rodrigo Hernández como capitán y encargado de sostener la preciada Copa del Mundo, los jugadores y el cuerpo técnico han sido recibidos por los reyes, Leonor y Sofía, en un pasamanos que ha dejado varias anécdotas, como el gran aprecio mostrado por Felipe VI hacia Nico Williams y Lamine Yamal.

Después llegaba el turno de la foto oficial de la familia real con todos los protagonistas, con la copa como protagonista en el centro de la imagen. De repente, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha tenido un detalle con los miembros de la monarquía española.

El gesto de Felipe VI, muy representativo

Louzán les ha regalado la camiseta con las dos estrellas, las primeras confeccionadas después de ganar el Mundial. De fondo se escuchaba a un grupo de personas gritando "¡Campeones, campeones!". Tras realizarse la fotografía, les ha entregado la primera equipación de España, roja y azul, con las dos estrellas.

Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía han recibido una cada uno. Primero ha sido el turno del rey, y las cámaras han captado cómo se ha girado a Rodri, capitán de La Roja, y le levantaba el puño para celebrar que era uno de los primeros en estrenar la nueva camiseta con la segunda estrella.

También se ha podido ver cómo Sofía agradecía con "muchas gracias" a Louzán la entrega de la equipación. Los comentaristas de RTVE ironizaban con que cada uno recibiera una: "Son de estreno. Para que no haya peleas, con todo el respeto, en casa. Todos tienen su camiseta, como no podía ser de otra manera".

Justo después han vuelto a hacerse otra fotografía, ya con la familia real posando con las nuevas camisetas, con el dorsal número 26 y la palabra "campeones".