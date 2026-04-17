Muchos se fijan en este pequeño detalle en la fotografía de Feijóo y Corina Machado

Este viernes el líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, en el marco de un acto celebrado con cargos del Partido Popular (PP) y venezolanos residentes en España.

Allí, el popular ha pedido que se permita regresar a Machado a Venezuela, así como que se celebren unas elecciones libres en el país. "Reclamamos primero que María Corina pueda volver a Venezuela y segundo unas elecciones libres con calendario explícito y cuanto antes", ha señalado.

En el encuentro, ambos han tenido la oportunidad de realizarse algunas fotografías realizadas en la sede de Génova, en las que aparecen con una amplia sonrisa. En una de ellas, la que precisamente aparece en la portada de este artículo, se puede apreciar un pequeño detalle que ha sido compartido por un usuario en redes sociales.

Se trata del libro que se encuentra en la mesa. Un libro institucional titulado Felipe VI, en tapa dura roja y sin subtítulo visible (no el de Los novios de Felipe VI). Algo que a muchos ha llamado la atención. "Todo estudiado", ha comentado uno en respuesta. "No iban a poner uno de Unamuno, también te digo", ha señalado otro.

Algunos de los que han asistido al acto, además de Feijóo, han sido el secretario general, Miguel Tellado, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, amiga de Machado. La reunión se produce en un momento clave para la oposición venezolana, con el juicio de Nicolás Maduro en curso, al que se le acusa de, entre otras cosas, narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos vinculados a armas.