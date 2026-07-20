Arde Bogotá estará en la fiesta de la selección en Cibeles 

España está de fiesta después de la victoria ante a Argentina que ha convertido a la selección de nuevo en campeona del mundo. En las últimas horas se han sucedido las celebraciones por todos los rincones de España y, por supuesto, en Nueva York, donde los jugadores han disfrutado en el campo y en el vestuario de este momento histórico.

Esa fiesta no ha hecho más que empezar y en Madrid ya se está preparando todo para recibir a los campeones del mundo por todo lo alto. Los futbolistas serán homenajeados de nuevo en la plaza de Cibeles, donde habrá música desde las seis de la tarde, cuando se podrá acceder a la zona.

La federación ya ha ido desvelando a algunos de los artistas que pondrán la nota musical al evento. Entre ellos, los dj Barce, Álex Martini y DJ Pawly, que serán los encargados de dar el pistoletazo de salida al espectáculo.

A las siete llegará uno de los platos fuertes de la tarde, Arde Bogotá, que se convirtieron en la banda sonora de muchos jugadores durante la Eurocopa 2024 con Los perros y han querido animar de nuevo a la selección.

"Soltaron a los perros para nosotros en la Euro. Y nos dieron suerte. Los volvieron a dejar salir en este Mundial. Y repetimos buen resultado", ha comentado la selección en sus redes, donde irán desvelando más artistas que acompañarán esta tarde a La Roja.

¿La gran pregunta que se hace toda España ahora mismo? Si Aitana cantará Superestrella, la canción que se ha convertido en el himno no oficial del Mundial y que ha plagado de memes las redes sociales en las últimas semanas. Por ahora la artista no está confirmada, pero se rumorea que hay actuaciones sorpresas y la extriunfita ya cantó en la fiesta tras ganar la Eurocopa 2024.