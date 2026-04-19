Un español explica el funcionamiento de las guarderías en Noruega: "No juegan en la misma liga"

David es un joven creador de contenido catalán (@palsand91) que hace dos años decidió emprender una nueva aventura fuera de España y por eso decidió mudarse al que siempre ha considerado el país de sus sueños: Noruega. Fue un viaje de "no retorno" a Bergen en el que nada más llegar e instalarse se dio cuenta de que todo lo que "sabíamos" era real.

"Ir por la calle paseando y no oír ni un grito, lo entusiasmados que se muestran las personas de aquí cuando les dices que vas a vivir aquí...", explicó una vez que arrancó el coche para viajar hasta Noruega. Ahora cumple dos años trabajando en una guardería noruega y ha explicado las grandes diferencias que tiene con España.

"Voy a decir algo que seguramente va a enfadar a muchos, pero las guarderías en España y Noruega no juegan en la misma liga. Llevo trabajando casi dos años en una y, por lo tanto, sé de lo que hablo y tengo amigas que trabajan en guarderías en España", ha expresado al principio del vídeo.

"Da igual si es pública o privada"

Lo primero que ha comentado es que en Noruega, por cada hijo, el gobierno da unas 2.000 coronas al mes hasta que cumplen los 18 años: "Eso lo recibe cualquier familia, sin excepciones". Sobre las guarderías, le ha restado importancia a si es pública o privada, ya que el precio está limitado a las 1.200 coronas al mes.

"El sistema lo financia el Estado, en el día a día lo notas, las ratios son bajas, por cada adulto, tres niños, más calma, más tiempo de calidad por niño... Vamos, que no es ir corriendo todo el puñetero día", ha destacado.

También ha comentado que los sueldos rondan entre "las 350.000 y 600.000 coronas al año" y, por lo tanto, el trabajo se valora "de otra forma".

"Los datos están ahí"

Ha querido compararlo con España: "Un asistente apenas llega a los 900 euros y un educador a los 1.500. En España el precio de una guardería ronda entre 300, 400, 500, 600, 700 euros... Y las ayudas dependen de muchos requisitos".

Y ha rematado: "Los datos están ahí, lo demás son opiniones".