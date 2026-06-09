Un experto ve la actitud del papa en el Bernabéu y saca esta conclusión: destaca los dos mensajes que ha visto

La visita del papa León XIV a España, la primera de un pontífice desde el año 2011, está marcando como no podía ser de otra manera la agenda política, informativa, las tertulias de televisión y todas las conversaciones desde que el pasado sábado aterrizara en el aeropuerto de Madrid.

Durante estos días, León XIV ha hecho de todo. El sábado realizó la Vigilia delante de medio millón de jóvenes, el domingo ofició una misa multitudinaria con más de 1,2 millones de personas y se reunió con figuras del mundo de la cultura, educación o economía.

Sin embargo, dos de los eventos más destacados los dejó para este lunes, cuando por la mañana visitó el Congreso de los Diputados tras reunirse con Pedro Sánchez y, por la tarde, se fue al Santiago Bernabéu donde lo esperaban más de 70.000 personas. Ahí, al pontífice se le pudo ver suelto, relajado y hasta dejando algunos comentarios que están lejos de la seriedad habitual.

En La noche del 24 horas, el programa que presenta Xabier Fortes, pudieron hablar con José Beltrán, director de la revista religiosa Vida Nueva, que repasó lo que había visto en la actitud del papa León XIV en su encuentro en el estadio madridista.

"Ha habido sorpresa porque León XIV controla mucho los discursos, que no suele ser espontáneo y lo hemos visto especialmente desatado y suelto, es decir, se le veía a gusto y feliz", afirmó. Fortes hasta bromeó con que creía que "en algún momento iba a coger la estola blanca y lucirla como si fuera el fondo del Bernabéu".

"Este encuentro en el Bernabéu es el que llaman de la comunidad diocesana. Es un debate con el que el nuevo papa, que ya lo intentó Francisco, quiere tratar de que la cúpula o la jerarquía de la Iglesia no tenga solo el soporte sobre la comunidad de base, sino que la comunidad de base suba para arriba algunos debates que son necesarios en la Iglesia actual. ¿Esto un poco es eso que se dice de la comunidad diocesana, la base, la asamblea?", preguntó el presentador.

Los dos mensajes de León XIV

Beltrán aseguró que es justo eso lo que buscaba León XIV y que eso le había llevado a lanzar dos mensajes. "El primero es que los curas no pueden ni deben trabajar solos, que tienen que trabajar en lo que se llaman consejos pastorales, es decir, que tanto en los temas económicos como en los temas de la catequesis o de los sacramentos tienen que estar mano a mano con los religiosos y los laicos, es decir, trabajo en equipo, lo que Francisco llamaba sinodalidad, esa palabra tan rara", describió.

Respecto al segundo mensaje, el especialista comentó lo siguiente: "Tiene que ser una iglesia vecina, es decir, no a los grupos burbuja, no a las parroquias encerradas en sí mismas, sino que tienen que estar presentes en el barrio. Eso es volver de alguna manera al sistema de las parroquias de los años 80, es decir, donde eran verdaderos centros cívicos. Ese era el poder de la iglesia y ese es el papel que quería Francisco y que lo quiere también León".