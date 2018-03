Escoltada, en coche blindado, camino de un hotel y no de su hogar. Pero viva, fuerte, con un Nobel de la Paz que premia su lucha. Así ha regresado a su país, Pakistán, la joven activista Malala Yousafzai. Entre lágrimas, al aterrizar, ha afirmado que su retorno es "un sueño hecho realidad", el mejor día de su vida. Es su primera visita a su tierra desde que, en 2012, la abandonó tras un atentado de los talibanes por defender la educación femenina.

"Es el mejor día de mi vida. Todavía no puedo creer que estoy en Pakistán, es un sueño", manifestó la joven de 20 años secándose las lágrimas con las manos en un discurso emitido por televisión. La Premio Nobel de la Paz de 2014 señaló que, a pesar de sus 20 años, ha "visto mucho" en su vida con el aumento del extremismo y el terrorismo en 2007, las dificultades para estudiar y el ataque en 2012, que la obligó a dejar el país.

(Puedes seguir leyendo tras el vídeo y las fotos...).

Personal de seguridad a las puertas del Serene Hotel, en Islamabad, donde se va a alojar Malala.

El coche que lleva a la Premio Nobel de la Paz 2014.

La joven no dejó escapar la ocasión de reivindicar el papel de la mujer en una intervención que hizo en la oficina del primer ministro, Shahid Khaqan Abbasi, con quien mantuvo un encuentro.

"Las mujeres también pueden ser superhéroes, empresarias... necesitan ejemplos", afirmó la joven, quien exhortó a un público formado por parlamentarios y otras autoridades a se uniese a su lucha.

Por su parte, el primer ministro del país, que la acompañó, dio la bienvenida a la joven y destacó su figura en un regreso que ha causado una gran expectación dentro y fuera del país. "Dejaste el país cuando tenías 13 años y ahora eres la paquistaní más famosa", afirmó el político. Malala llegó esta madrugada a Pakistán acompañada por su padre, Ziauddin Yousafzai, y un hermano, en una visita de cuatro días de duración.

Pakistan's daughter and the global symbol of female education is back in Pakistan. Welcome home @Malala. pic.twitter.com/2hjphMtZsJ