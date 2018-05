El 34% de los españoles, a favor de mantener el 155 en Cataluña en función de las decisiones de Torra

Un 34% de los españoles es partidario de mantener la aplicación del artículo 155 en Cataluña dependiendo de las decisiones que tome Quim Torra y un 31% cree que debería mantenerse sin esperar a ver qué pasos da el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña.

El sucesor de Carles Puigdemont al frente del Govern no sale bien parado en la valoración de los encuestados. Un 41% cree que "no será un buen presidente" y un 14% que "probablemente" no lo va a ser.

Estas son las principales conclusiones que se extraen del sondeo realizado en exclusiva por YouGov para El HuffPost, en el que también se refleja el suspenso que otorga una amplia mayoría de los encuestados a la gestión del Gobierno en la crisis catalana.

La encuesta, a la que respondieron más de mil personas a través del panel de YouGov, fue realizada entre el 15 de mayo y el 18 de mayo, es decir, después de que el Parlament de Cataluña invistiera a Torra presidente de la Generalitat y antes de que éste designara como consejeros a los encarcelados Rull y Turull y a los dos huidos Comín y Puig.

Del sondeo se desprende que un 41% de los encuestados está seguro de que Torra "no será un buen presidente" y un 14% que "probablemente" no lo vaya a ser. En el lado contrario, apenas un 7% considera que sí ejercerá bien sus funciones y un 9% estima que "probablemente" llegue a ser un buen president. Un 24% se decantan por un "no lo sé".

Sin embargo, esa percepción es bien distinta en Cataluña, donde un 24% está convencido de que será un buen presidente, frente a un 22% que cree que probablemente lo sea. Sólo un 20% de los encuestados en Cataluña considera que no lo hará bien.

155, ¿sí o no?

El resultado a nivel nacional no es tan claro cuando se pregunta a los españoles sobre si habría que mantener la aplicación del artículo 155, algo que el Gobierno ha anunciado que hará tras el nombramiento del nuevo Govern de Torra.

La mayoría, el 34%, cree que debería de hacerse siempre en función de las decisiones que tome Torra, mientras que un 31% apuesta por mantenerlo sin esperar a ver qué pasos da el nuevo presidente catalán. Sólo un 22% rechaza que siga aplicándose en Cataluña este artículo de la Constitución.

En Cataluña, sin embargo, las cosas cambian bastante, según el sondeo de YouGov para El HuffPost. Más de la mitad de los catalanes encuestados, el 55%, se opone a que en su comunidad se siga aplicando el 155, frente al 16% que apuesta por mantenerlo. Un 19% cree que debe depender de lo que haga Torra al frente de la Generalitat.

Donde sí hay unanimidad entre los encuestados es en juzgar la gestión del Ejecutivo de Mariano Rajoy en Cataluña: suspenso total.

El 57% de los encuestados en España opina que no está actuando de forma correcta frente al 27% que aprueba la gestión del Gobierno de Rajoy.

En Cataluña, ese suspenso es aún más rotundo, ya que un 83% reprueba la gestión de Rajoy frente a un 8% que da su visto bueno.

Estos son los datos de la encuesta sólo en Cataluña: