La esperada cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong-Un tendrá lugar en la turística isla de Sentosa (Singapur), anunció la Casa Blanca este martes.

"El lugar para la cumbre entre @POTUS y el líder norcoreano Kim Jong Un será el hotel Capella, en la isla de Sentosa. Agradecemos a nuestros anfitriones singapurenses por su hospitalidad", ha dicho la portavoz de Trump, Sarah Sanders.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality.