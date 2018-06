Trump quiere que Rusia vuelva a las cumbres del G7

Los países del G7, los más ricos e industrializados del mundo, han comenzado este viernes su cumbre en la localidad canadiense de La Malbaie en medio del pesimismo sobre su resultado dadas las profundas diferencias en comercio y política exterior entre Estados Unidos y sus aliados.

A la reunión asisten los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido que tratarán, entre otros temas, la creciente crisis comercial.

Donald Trump y Justin Trudeau.

El presidente, Donald Trump, ha asegurado este viernes que Rusia debería volver a formar parte del G8, que pasó a ser G7 tras la expulsión de Moscú después de la anexión de la península de Crimea en 2014 por el presidente Vladímir Putin.

"Soy la peor pesadilla de Rusia (...) Pero dicho esto, Rusia debería estar en esta reunión", ha afirmado Trump en la Casa Blanca poco antes de despegar rumbo a la cumbre del G7 que tendrá lugar este viernes y este sábado en una localidad cercana a Québec (Canadá).

"¿Por qué tenemos una reunión sin Rusia? Te guste o no, y puede que no sea políticamente correcto, tenemos que gestionar los asuntos globales", ha agregado el mandatario.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha rechazado la posibilidad de invitar de nuevo a Rusia a las reuniones del G7, una propuesta que ha lanzado este mismo viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ya ha apoyado el primer ministro italiano, Giuseppe Conte.

"Veo mucha especulación sobre un G6+1, un G7-1 o un G7+1. Pero dejemos el G7 como está, es el número de la suerte, al menos en nuestra cultura"', ha dicho el polaco en una rueda de prensa.

Donald Tusk y su esposa Malgorzata Tusk.

La reunión se ha iniciado con la llegada oficial de presidentes y primeros ministros a Le Manoir Richelieu, el hotel de lujo situado en la localidad de La Malbaie. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su esposa, Sophie Grégoire Trudeau, han recibido uno a uno a los líderes de los otros seis países. Todos los líderes, excepto Trump, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, han acudido acompañados de sus cónyuges.

Justin Trudeau recibe a Angela Merkel.

Trump se ha encontrado en Canadá un ambiente tenso centrado en torno a los aranceles comerciales impuestos a algunos de los socios más estrechos, como la Unión Europea (UE) o el propio país anfitrión.

En un mensaje previo en Twitter, Trump afirmó que "las conversaciones del G7 estarán centradas principalmente en las prolongadas prácticas comerciales practicadas contra EEUU".

I am heading for Canada and the G-7 for talks that will mostly center on the long time unfair trade practiced against the United States. From there I go to Singapore and talks with North Korea on Denuclearization. Won't be talking about the Russian Witch Hunt Hoax for a while!