¿Qué suponen las dimisiones de los ministros británicos para el Brexit y Theresa May?

HuffPost UK

Fue el viernes, durante la maratón de 12 horas que supuso la cumbre del Brexit en Chequers Court (la casa de campo de los primeros ministros del Reino Unido), cuando David Davis, el ministro para el Brexit, se dio cuenta de que era hora de dimitir.

"Planteó un debate importante ante el Gobierno y comprendió que si lo perdía y no creía en la otra propuesta, lo lógico era dar un paso a un lado", explicó un amigo suyo a la edición británica del HuffPost.

David Davis quiso meditar la decisión con su esposa y con su equipo. Una vez tomada la decisión, David Davis se dirigió al circuito de Silverstone para presenciar el Gran Premio de Gran Bretaña.

El hecho de que ganara un piloto alemán (Vettel) en lugar del británico Lewis Hamilton pareció una buena metáfora del Brexit blando hacia el que se dirige Theresa May. El ya exministro no solo considera que los planes de May son irrealizables, sino que además cree que provocarán que Bruselas exija aún más concesiones.

Una vez de vuelta en Londres, Davis salió de su casa y se dirigió al número 10 de Downing Street, residencia oficial de la primera ministra. Mientras tomaban una copa, Robbie Gibb, jefe de comunicaciones de May, había intantado convencerle de que no dimitiera. También Julian Smith, jefe de disciplina del Partido Conservador.

No lo lograron. Davis timbró personalmente al domicilio de May para comunicarle su decisión de dimitir. Casi exactamente dos años después de regresar al panorama político de la mano de May tras la dimisión de David Cameron por el resultado del referéndum del Brexit, se marchaba de nuevo.

Allá por julio de 2016, sentado a la mesa del gabinete de gobierno, le dijo a May que su "último servicio" en el gobierno sería lograr que su mandato fuera un éxito. Fue firme al asegurar que no ambicionaba el liderazgo. Ahora, de repente, le ha lanzado a May la mayor amenaza política de su carrera desde que asumió el cargo de primera ministra.

Davis decidió comunicar su decisión el domingo por la noche para tratar de dejar fuera cualquier resentimiento personal. "Siendo justos, ha sido leal y un apoyo. Incluso tomó la decisión tarde para que no apareciera en las portadas de los periódicos y el daño político a May no fuera tan atroz", comentó un aliado. Sin embargo, la primera ministra era consciente de que el daño estaría hecho independientemente del momento en el que se anunciara. Esta dimisión ha alimentado unas intensas especulaciones de que habrá más miembros del Parlamento que solicitarán una moción de censura para May.

AFP PHOTO / POOL / Tolga AKMEN La primera ministra británica, Theresa May, el pasado 4 de julio a la salida de su residencia en Downing Street.

La gota que colma el vaso

Desde que May perdió su mayoría en la Cámara de los Comunes en unas fallidas elecciones anticipadas, ha ido poco a poco distanciándose de su visión original de un Brexit duro, y su entonces ministro para el Brexit, David Davis, se fue sintiendo cada vez más excluido.

Corrían chascarrillos en el Parlamento sobre que Davis era un "gallina" que amenazaba continuamente con dimitir solo para retractarse en el último segundo. El pasado mes de diciembre, por ejemplo, aseguró que estaba listo para dimitir si destituían a su amigo Damian Green, secretario de Estado, acusado de almacenar pornografía en su ordenador oficial.

En marzo, según los informes, estaba dispuesto a dimitir si May "vendía" a los pescadores británicos en un nuevo acuerdo con la Unión Europea. En abril, estaba tan molesto por el "nuevo compromiso de cooperación aduanera" de la primera ministra, por el que el Reino Unido permanecería en la unión aduanera de la UE, que aseguró que estaba dispuesto a dimitir.

En junio, parecía de nuevo a punto de dimitir cuando exigió una nueva fecha límite para abordar el problema de la frontera con Irlanda del Norte.

Pero el problema comenzó de verdad cuando May pareció socavar el poder de Davis el pasado mes de septiembre al llevarse a su funcionario clave, Olly Robbins, de su departamento, obligándole así a informarle directamente a ella.

Robbins planteó por primera vez la idea de un nuevo compromiso aduanero el pasado mes de febrero, días antes de otra cumbre decisiva. Davis logró rechazar la idea alegando que debilitaría el poder de negociación del Reino Unido, pero la idea resurgió la semana pasada.

Davis le dejó claro a la primera ministra que no estaba conforme con las filtraciones de que May iba a reavivar la opción del Brexit blando. Resulta increíble que se enterara del nuevo planteamiento el martes por la tarde, ya que la BBC había informado de ello aquella misma mañana.

"La Oficina del Gabinete 'Europa Unida' parece estar llevando la batuta. Hasta Tony Blair ha apoyado el Gabinete", denuncia un aliado de Davis, que prosigue: "Estamos en una situación en la que al ministro de Asuntos Exteriores se le dio una carpeta gruesa sobre el libro blanco del Brexit a las 2 de la tarde, un día antes de la cumbre en Chequers Court para debatir sobre ello".

El plan de actuación ha recibido duras críticas por parte de algunos defensores del Brexit.

Bloomberg via Getty Images Boris Johnson ha sido el siguiente.