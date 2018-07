Ya está aquí: así es el polémico plan de Londres sobre su futura relación con la UE

El ministro británico del Brexit, Dominic Raab, ha presentado este miércoles el esperado "libro blanco" del Brexit sobre las relaciones futuras con la Unión Europea que provocó dimisiones en el gobierno de Theresa May.

En un prólogo al documento, que prevé plantear a Bruselas la creación de un área de libre comercio para bienes, May ha dicho que la consecución del acuerdo "requiere pragmatismo y compromiso de ambas partes".

El Reino Unido todavía planea abandonar el mercado único europeo y la unión aduanera y trazar su propio camino para su gran sector de servicios, con la esperanza de alcanzar sus propios acuerdos de libre comercio con terceros países y controlar la llegada de inmigrantes europeos.

Londres pretende acabar con la libertad de movimientos europea, aunque estaría dispuesta a recibir estudiantes e inmigrantes capacitados.

Asimismo, Londres quiere escapar al sistema judicial europeo. Los litigios que afectaran al Reino Unido y los 27 países de la UE se resolverían en las cortes británicas de ocurrir en el país, y en las europeas si ocurrieran fuera.

Para el sector financiero, el plan prevé "una asociación más flexible" con la UE, en vez de la propuesta original del gobierno de "un reconocimiento mutuo" de las reglas británicas y europeas tras la salida del bloque en marzo, según el Financial Times.

"Our Brexit #DealForBritain – the 12 key principles that we will use in our EU negotiations as we continue along the road to Brexit." – PM @Theresa_May pic.twitter.com/gnOTrMdAfn