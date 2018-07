Al menos 20 muertos y más de 100 heridos en los graves incendios que arrasan Grecia

Al menos 20 personas han muerto y 104 han resultado heridas durante los graves incendios que se han declarado este lunes en varias zonas de Grecia, tres de ellos cerca de Atenas, y que están fuera de control debido a los fuertes vientos.

El portavoz del Gobierno griego, Dimitris Tzanakopoulos, ha confirmado que el número de muertos había subido a 20 y que el de heridos era ya de 88 adultos (11 de ellos en estado crítico) y 16 niños.

Un portavoz de la organización de emergencias y ambulancias EKAV ha confirmado a la emisora 24/7 que entre los fallecidos hay una niña de 15 años. Otro de los fallecidos fue encontrado carbonizado dentro de su coche en Mati, según Miltiadis Mylonás, vicepresidente del organismo de ambulancias EKAV.

El ministro de Orden Público, Nikos Toskas, ha rogado precaución a los ciudadanos y ha sugerido que los incendios podrían haber sido provocados.

Tzanakopoulos ha indicado que existen "tres frentes diferentes en la región de Atica, una de las 13 periferias de Grecia, entre ellas Atenas, y más de 15 brotes de fuego que estallaron casi simultáneamente, creando una soga sin precedentes" y alimentada por los fuertes vientos.

"Atica se enfrenta a una noche muy difícil", ha aseverado.

Los incendios han arrasado viviendas, han obligado a evacuar varias poblaciones y han llevado a las autoridades a declarar el estado de emergencia y a pedir ayuda europea. El primer ministro griego, Alexis Tsipras ha adelantado su regreso a Grecia desde Bosnia-Herzegovina para gestionar la situación.

El portavoz indicó que con las luces del día se luchará contra los incendios por todos los medios disponibles, incluidas dos aeronaves anfibias españolas enviadas en respuesta a la petición de ayuda de Grecia a través del mecanismo europeo de Protección Civil.

This is happening now... In Kalamos.m, Greece, while there are about four other fires going.. In Greece...

This place is the place where I grew up, spent my summers there.. It's the second year in a row... When will this stop? When? pic.twitter.com/BWbtavGr5p