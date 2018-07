Cada día, 37 niños son víctimas de malos tratos en el hogar en España

Un total de 37 niños en España son víctimas, cada día, de malos tratos en el ámbito familiar, lo que supone más de 13.800 menores al año, según recuerda UNICEF Comité Español, que pide al Gobierno que apruebe una Ley Integral de Violencia contra la Infancia, en aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, le exige que, en aras de este compromiso, incorpore medidas concretas de lucha contra la pobreza infantil.

Así lo indica en un documento recogido por Europa Press la especialista en Políticas de Infancia de esta organización, Sandra Astete, en un documento, que celebra que España ha pasado "con éxito" su primer examen ante Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) celebrado en Nueva York la semana pasada.

Astete subraya que la mayoría de los casos de violencia contra la infancia en España no se llegan a denunciar nunca y que esto se debe a "múltiples factores", entre los que destaca que el agresor suele ser una persona del entorno familiar o cercano al niño o a que este tiene miedo, no sabe cómo hacerlo e incluso no identifica que lo que sufre es una agresión.

A la cola de Europa

Esta responsable de UNICEF señala que la Agenda 2030 representa "una oportunidad" para dar respuesta a los problemas de los niños adolescentes más vulnerables y recuerda también que uno de cada tres en España, es decir, más de 2,6 millones, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, "uno de los niveles más altos de Europa".

La especialista en Políticas de Infancia de esta organización apunta que España invierte poco más de la mitad que la media europea en protección social de los niños y sus familias, el 1,3% del PIB frente al 2,4% de la media europea, lo que deja a España en el puesto 23 de los 28 países de la Unión Europea.

"No nos cansamos de repetir alto y claro que la aplicación de la Agenda 2030 es una oportunidad para los niños. Pero para que esto sea verdaderamente así, necesitamos del compromiso de todos: Exijamos al Gobierno y a los políticos que la implementación de la Agenda 2030 incorpore medidas concretas de lucha contra la pobreza infantil y la adopción de la Ley Integral de Violencia contra la Infancia", asevera.