Cataluña expedienta a unos curanderos que vendían cloro para tratar el autismo

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha abierto expediente sancionador contra los organizadores de una conferencia sobre el autismo celebrada este domingo por la mañana en Balaguer (Lleida).

La razón, según ha explicado este departamento en su cuenta oficial en Twitter, es que se ha promocionado "un producto declarado médicamente ilegal y prohibido desde 2010 por las autoridades sanitarias y nocivo para la salud si se ingiere", pese a que se les había advertido de que no podían hacerlo. "Los organizadores no han hecho caso de estas advertencias".

.@salutcat ja els havia advertit que no es podia promocionar un producte declarat medicament il-legal i prohibit des del 2010 per les autoritats sanitàries, i nociu per a la salut si s'ingereix