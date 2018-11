El Banco de Inglaterra advierte: un Brexit sin acuerdo sería letal para la economía

Un Brexit sin acuerdo y sin periodo de transición provocaría una depreciación de la libra de hasta un 25% y dispararía la inflación al 6,5%, según un análisis publicado este miércoles por el Banco de Inglaterra.

En su informe, el banco central predice que en ese caso el producto interior bruto (PIB) caería alrededor de un 8% sobre el nivel actual de aquí a 2023, el desempleo aumentaría hasta el 7,5% y los tipos de interés podrían incrementarse hasta un 5,5%.

En ese escenario de máximo choque, el precio de la vivienda en el Reino Unido bajaría en torno al 30%, y un 48% el de la propiedad comercial, señala la entidad.

Sobre el pacto logrado con Bruselas por la primera ministra, la conservadora Theresa May, el banco señala que, dado que no precisa los términos de la futura relación comercial bilateral, se han asumido varios escenarios.

There are a range of possible scenarios. Reflecting their different roles, the FPC focus on worst-case outcomes with implications for financial stability, while the MPC considers the progress and impact of negotiations around the new Economic Partnership. https://t.co/4GaqqrCGdvpic.twitter.com/Iju377uMaT