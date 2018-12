Esta foto ha dado la vuelta al mundo: esta es su verdadera historia (y no lo que has visto hasta ahora)

En plena crisis por las protestas de los chalecos amarillos en Francia seguro que has visto este combo con dos imágenes que muestran una perspectiva... Diferente:

El objetivo de la tuitera era el de demostrar cómo los medios son capaces de manipular en según qué ocasiones cambiando sólo cómo toman la imagen desde un lado u otro. Pues bien, en este caso, no es cierto. Y de desmentirlo se ha encargado nada más y nada menos que la agencia AFP, de la mano de su cuenta de fact-checking: "La perspectiva importa, pero la fecha y los lugares también... porque estas dos fotos fueron tomadas en dos días y dos lugares diferentes".

Plus de 32.000 retweets pour ces deux photos juxtaposées et cette légende selon laquelle "la perspective importe". La perspective importe, mais la date et les lieux aussi... car ces deux photos ont été prises à deux jours et deux endroits différents, à Paris 🔎

1/9 pic.twitter.com/uchze3O2R2