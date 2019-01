Juncker asegura que el rechazo del pacto aumenta el riesgo de un Brexit sin acuerdo

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, aseguró hoy que el rechazo al acuerdo del BrexiT este martes en la Cámara de los Comunes aumenta el riesgo de una salida sin pacto del Reino Unido del bloque europeo y pidió a Londres "aclarar" sus intenciones con rapidez.

"El riesgo de una retirada desordenada del Reino Unido ha aumentado con el voto de esta noche. Pese a que no queremos que eso ocurra, la Comisión Europea seguirá con su trabajo de contingencia para ayudar a que la UE esté totalmente preparada", afirmó Juncker en un comunicado, tras la derrota de esta noche de la premier Theresa May en su parlamento.

El político luxemburgués también instó al Reino Unido a "aclarar sus intenciones tan pronto como sea posible".

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexithttps://t.co/SMmps5kexn