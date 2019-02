El 'relator' Casado

Jornadas trepidantes en la política española. La derecha se lanza a la calle por la figura del "relator" que se quiere incluir en la mesa de partidos catalanes para intentar buscar una solución. Un controvertido papel que ha levantado una gran polvareda y que pone contra las cuerdas al Gobierno. Pero, además, es una batalla de relato político. El líder del PP, Pablo Casado, se ha lanzado al cuello contra el presidente, pero retuerce algunas palabras y le hemos pillado varias mentiras.

"El Gobierno de España ha aceptado los 21 puntos que le dio el señor Torra"

Ese documento fue entregado por el presidente de Cataluña a Pedro Sánchez en Pedralbes el pasado 20 de diciembre. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha dicho que nunca han tenido en cuenta esas peticiones y que no las aceptaron. "Para nosotros, esos puntos nunca existieron", ha defendido la 'número dos', que ha negado que se haya negociado nada en base a ese texto que exigía un mediador internacional y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación.

"Una vergonzosa mediación como si de dos partes hubiera que conciliar, el Estado soberano de España con una comunidad autónoma"

El Gobierno ha diferenciado dos ámbitos. Uno es la comisión bilateral, en la que están sentados miembros de La Moncloa y del Govern en el órgano establecido legalmente por el Estatuto de Autonomía. Y la figura del relator se suscribiría en el ámbito de la negociación en una mesa de partidos de ámbito catalán, por lo tanto no entre las dos administraciones.

"Vuelve a coger el Falcon para irse de turismo otra vez fuera de España"

El presidente del Gobierno ha viajado este jueves a Estrasburgo (Francia) para visitar dos instituciones clave que tienen allí su sede: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Consejo de Europa. Por lo tanto, no era un viaje privado o de turismo.

"Para acabar con esta alta traición a España, el presidente del Gobierno es el mayor traidor que tiene nuestra legalidad"

Casado acusa a Sánchez de alta traición, un delito incluido en el Código Penal. En concreto, se recoge en el Título XXIII, de los artículos 581 a 588. Y se dice literalmente: "El español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para el mismo fin, será castigado con la pena de prisión de quince a veinte años".

En todo caso, Casado ha decidido convocar una concentración y no llevar a los tribunales a Sánchez a pesar de acusarlo de alta traición. Preguntado sobre si iba a tomar acciones judiciales, no lo descartó pero no lo ha hecho.

"Es un presidente ilegítimo"

Pedro Sánchez fue elegido en una moción de censura el pasado 1 de junio con los votos a favor del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias, desalojando a Mariano Rajoy (PP).

Este mecanismo está recogido en la Constitución española. El artículo 113 establece que "el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura". Por lo tanto, Sánchez cuenta con toda la legitimidad constitucional para estar en La Moncloa.

"La asunción de una mediación entre una autonomía golpista y el Gobierno de España es una línea roja"

El Gobierno señala que el relator no estará en las reuniones de la comisión bilateral. Durante la crisis del 1-O, el anterior Gobierno de España de Mariano Rajoy sí intentó que se mediara con Carles Puigdemont a través del lehendakari, Iñigo Urkullu. Además, según desveló El Periódico, en la época de Artur Mas y la consulta del 9-N, el entonces presidente popular también envió a Pedro Arriola, su sociólogo de cabecera, para intentar reconducir la situación en conversaciones secretas con Joan Rigol, histórico dirigente de Unió y responsable del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

"¿Se imaginan ustedes un departamento francés nombrando un mediador para hablar con el Estado federal de la República francesa?"

Como recordaba el corresponsal de Le Figaro y Radio France en España, Mathieu de Taillac: no existe un Gobierno federal en Francia. Se trata de un modelo centralista.

"¿Se imaginan un departamento francés nombrar a un mediador para negociar con el gobierno federal?", pregunta Pablo Casado. Pues no mucho, ya que gobierno federal en Francia no tenemos. — Mathieu de Taillac (@mathieudt) February 6, 2019

"Ignominiosa actitud de desprecio a la soberanía nacional, a la unidad de España y a la legalidad"

El Gobierno ha apostado siempre por el diálogo dentro de la ley y de la Constitución. Además, se ha defendido la unidad de España y se rechaza un referéndum unilateral. El Partido Popular dice que se ha quebrado la legalidad pero no ha presentado acciones judiciales. Casado podría acogerse al artículo 102 de la Constitución que señala: "La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". Y añade: "Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo". El líder del PP no ha acudido al Alto Tribunal ante esta supuesta quiebra de la legalidad por parte de Sánchez.