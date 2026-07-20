En directo: los campeones del mundo ya están en Madrid, horario, rúa y celebración del Mundial de España, minuto a minuto

¿Con qué XI te quedas, con el de 2010 o con el de 2026?

¿Y por qué elegir?

​

​¿Y por qué no? ¿Por qué no?

​

​Bueno bueno, tranqui, dejo la bromita. Pero aquí tienes una encuesta especial de El HuffPost con la que podrás seleccionar qué once ideal destacarías entre las dos campeonas del mundo.