La "razón de peso" de EEUU para vetar al árbitro somalí son "vínculos con presuntos terroristas"

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada en EEUU ha sido vetado por las autoridade, impidiendo su participación en el Mundial de Fútbol.

La polémica está servida a escasos días de que arranque el Mundial de Fútbol 2026, organizado conjuntamente entre EEUU, Canadá y México; si bien es el primer país el que acumula los titulares que informan de vetos a deportistas y personal técnico de determinados países, así como de dobles varas de medir a la hora de tratar a los integrantes de unas selecciones u otras. Uno de estos vetos está despertando gran malestar, sobre todo en el seno del fútbol africano.

Su nombre es Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí al que, ayer martes, las autoridades estadounidenses denegaron su entrada en el país esgrimiendo que había una "razón de peso". Sin que hubiese trascendido tal motivo, el Ministerio de Deportes de dicho país africano emitió un comunicado en el que consideró que "es lamentable que, al parecer, se haya producido tal trato y el Ministerio está siguiendo de cerca la situación".

Horas más tarde se conoció el por qué el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) le había impedido entrar, a través de una filtración de un funcionario de la Administración Trump. Para EEUU, Abdulkadir Artan es una persona que tiene "una asociación con presuntos miembros de organizaciones terroristas", en relación a una "inspección adicional" que arrojó "información negativa". Pero, ¿quién es, en términos deportivos, este árbitro?

El árbitro que iba a hacer historia para Somalia y se topó con las restricciones de Trump

Para el fútbol somalí, Omar Abdulkadir Artan iba a ser la persona que materializase el humilde sueño de un país a menudo considerado como un Estado fallido y que vive en una continúa guerra civil, el de convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido de la mayor cita existente del deporte rey. Pero también cuenta con otro tipo de avales, pues fue elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Desde Somalia señalaron que "ha representado a su país, a su profesión y al deporte somalí con distinción" y que "su participación a nivel internacional es motivo de orgullo y honor para todos los somalís y refleja el progreso y los avances positivos que están logrando los deportistas y los responsables deportivos somalís en la escena mundial". Pero también detallaron que el técnico contaba con visado estadounidense en regla.

No obstante, Somalia fue uno de los países que entraron en la lista de prohibiciones de viaje que la Administración Trump decretó en los primeros compases de este segundo mandato. En este listado se hallan otras naciones con vetos como Afganistán, Libia, Irán o Yemen.

La lección del árbitro somalí: "Lo que pasó, pasó"

Artan, ya de vuelta en la capital somalí de Mogadiscio, fue recibido por la prensa y medios de comunicación en el aeropuerto. En ese regreso a su país, el árbitro africano ha dejado una lección de neutralidad y deportividad, a pesar del veto de las autoridades estadounidenses. "Lo que pasó, pasó, y fue el destino. Agradezco el apoyo que me brindó la FIFA", aseguró ante los periodistas.

No se quedó ahí y quiso enviar un mensaje ante el malestar general entre los aficionados somalíes al fútbol. "Somalia es nuestra, tanto en los buenos como en los malos momentos", comenzó a defender, para dirigirse a las nuevas generaciones. "Quiero decirles a nuestros jóvenes que no pierdan la esperanza en nuestro país", subrayó, sentenciando que "ahora estoy en mi país y no quiero estar en ningún otro lugar".