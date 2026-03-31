Ya lo vio Tucídides hace 2500 años: la relación entre la guerra de Irán, el dólar, el yuan chino, tu hipoteca y tu ahorro

La trampa de Tucídides, creada tras la guerra entre Atenas y Esparta, se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia entre la potencia dominante y la emergente.

El mundo griego no solo sigue vigente en la filosofía o las matemáticas. También en la geopolítica y la economía. Seguro que has oído hablar de la trampa de Tucídides, un historiador y militar griego (460-396 a.C.), que explica el conflicto entre una potencia establecida y una emergente, lo que hoy sería EEUU y China. En ello puede entrar el conflicto de Irán, la predominancia del dólar y cómo el yuan va tomando terreno, y sobre todo lo que más te interesa, cómo afecta a tu economía.

Parece una cadena demasiado larga: guerra en Irán, subida del petróleo, dólar más fuerte, euro más débil, inflación más alta en Europa y, al final, presión sobre tu hipoteca y sobre el valor real de tu ahorro, perdiendo poder adquisitivo. Esa cadena es real. La guerra entre EEUU, Israel e Irán ha disparado el precio del crudo y ha devuelto al dólar su papel de refugio global, de ahí la inesperada bajada del oro, cuando todo apuntaba a que se volviera a disparar y hacer máximos históricos.

Justo cuando muchos daban por hecho que el billete verde había entrado en una fase de desgaste, el conflicto que comenzó el 28 de febrero pasado ha elevado el Brent hasta la zona de 118 dólares por barril y ha empujado al dólar a su mejor mes en varios tramos frente a varias divisas.

La clave, como explica Marc Vidal en su canal de YouTube, está en una vieja verdad del sistema monetario: cuando el mundo se asusta, el dinero sigue corriendo al dólar. No porque Estados Unidos sea inmune a sus propios problemas, sino porque buena parte del comercio, la deuda y las reservas globales siguen girando alrededor de su moneda. El FMI sitúa la cuota del dólar en las reservas oficiales asignadas en el 56,3% en 2025, muy por encima de cualquier rival.

El petróleo no solo encarece la gasolina: también aprieta al euro



Aquí entra el primer vínculo con tu bolsillo, como explica el vídeo. El petróleo se paga en dólares. Cuando hay guerra en Oriente Próximo y sube el crudo, Europa necesita más dólares para comprar energía. Eso castiga al euro y encarece las importaciones. El golpe no es teórico. La inflación de la eurozona pasó del 1,9% en febrero al 2,5% en marzo, impulsada sobre todo por la energía, según Reuters y Eurostat.

Ese salto le complica la vida al Banco Central Europeo. Si la energía dispara los precios, el BCE puede verse forzado a mantener tipos altos o incluso subirlos antes de lo previsto. Y eso afecta de forma directa al coste de financiación en la economía: crédito más caro, hipotecas más tensas y menos margen para familias y empresas. Christine Lagarde ya ha abierto la puerta a actuar si el shock energético derivado de Irán se traslada de forma persistente a la inflación.

Europa paga más porque depende más



El problema europeo no es solo coyuntural. Es estructural. La eurozona llegaba a marzo con señales de cierta mejora: inflación bajo control, PMI compuesto en 51,9 en febrero y previsiones de crecimiento todavía positivas.

Pero la guerra ha vuelto a poner sobre la mesa su gran debilidad: la dependencia energética y la falta de un activo seguro comparable al bono del Tesoro de EEUU. El propio BCE subrayó hace unos días que ese PMI de 51,9 reflejaba una recuperación anterior al estallido de la guerra.

Por eso el euro sigue sin poder competir de verdad con el dólar como refugio global. No tiene detrás un único Tesoro, ni un único mercado de deuda soberana del tamaño y la liquidez del estadounidense. Tiene veinte gobiernos, distintos riesgos y una integración fiscal todavía incompleta. En una crisis, eso pesa.

Vale, pero qué tiene que ver Tucídides en todo esto



Europa es la "víctima", en medio de una partida que realmente se juega entre EEUU y China, por mucho que parezca que el gigante asiático está al margen. La potencia dominante de los últimos 100 años con la emergente. Parece que la famosa trampa de Tucídides vuelve a la palestra, con un dato preocupante: según los parámetros de este concepto, la mayoría de las veces ambas potencias acabaron en guerra, no sin antes estar de "tira y afloja", como parece ahora.

Así que, aunque procupe mucho llenar el depósito o tu hipoteca, aparte de la paz, lo más interesante y crucial no está solo en el petróleo, sino en el tablero global. Tucídides escribió que "lo que hizo inevitable la guerra fue el crecimiento del poder de Atenas y el miedo que eso provocó en Esparta". ¿Te suena a lo que ocurre hoy?

Tucídides explicó hace 2.500 años que cuando una potencia emergente amenaza con desplazar a otra dominante, el riesgo de choque sube. El proyecto de Harvard sobre esta idea, popularizada por Graham Allison, revisó 16 casos en 500 años y concluyó que 12 acabaron en guerra.

Todo ello se usa hoy para leer la rivalidad entre EEUU y China. Y no se limita a portaaviones o semiconductores. También se juega en el dinero. China quiere reducir la dependencia mundial del dólar con más comercio en moneda local, más acuerdos bilaterales y más espacio para el yuan.

Pero cada vez que estalla una crisis grande, el sistema vuelve a protegerse en dólares. Esa es la paradoja: la potencia emergente intenta erosionar el dominio del dólar, pero el miedo geopolítico acaba reforzándolo, como apunta Marc Vidal.

Lo que importa de verdad: tu ahorro y tu hipoteca



Jugamos en otra "liga" y marco temporal. Probablemente queden décadas para saber si EEUU sigue siendo la superpotencia o China cogerá su testigo. Mientras tanto, nuestras vidas dependen en parte de guerras, inflación, energía y suministros, del gasto de la hipoteca, de la gasolina del coche y de la cesta de la compra.

Si el petróleo se mantiene alto, la inflación repunta y el BCE retrasa o revierte cualquier alivio monetario, el coste del dinero en Europa seguirá siendo más incómodo. Eso afecta a las nuevas hipotecas, a la refinanciación de empresas, al consumo y también al rendimiento real del ahorro. No hace falta que el euro se hunda para notarlo: basta con que la energía siga cara y el dinero deje de abaratarse.

La guerra de Irán no se queda en Irán. Pasa por el estrecho de Ormuz, llega al petróleo, fortalece al dólar, debilita al euro, presiona la inflación europea y termina entrando en tu economía doméstica. Tucídides no habló de hipotecas ni de divisas, claro. Pero sí describió hace 2.500 años el mecanismo de fondo: cuando cambia el equilibrio de poder, sube el miedo; y cuando sube el miedo, el sistema entero reacciona. Hoy esa reacción sigue teniendo un nombre muy concreto: dólar.