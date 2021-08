“A quien ha conocido la esperanza no la puedes callar debajo de un burka”

Mayank Makhija/NurPhoto via Getty Images

Mayank Makhija/NurPhoto via Getty Images Una mujer afgana residente en India participa en una protesta para reclamar ayuda a la comunidad internacional ante el control talibán de Afganistán.

Requena, directora del programa Documentos TV y autora del libro Afganistán , ha oído lo que es el terror talibán de boca de quienes lo han sufrido, y no descansa pensando en el “infierno” que se le viene encima al país, sobre todo a sus mujeres. No consiente que se hable de “talibanes moderados” ni que se eche la culpa de la desgracia al pueblo afgano.

El que puso la primera piedra en ese cambio de rumbo fue el expresidente estadounidense Donald Trump al firmar un acuerdo con los talibanes hace año y medio y darles el rol de actor internacional, apunta Requena. A partir de ahí, estos “se crecieron”, desplegaron con más fuerza sus poderes y sus ofensivas, aprovecharon el anuncio de retirada de las tropas internacionales, y ahora tratan de mandar al mundo un mensaje de calma y prudencia. Que las mujeres podrán trabajar y estudiar y serán respetadas bajo la ley islámica, que habrá una amnistía , que ya no son extremistas porque montan en coches de choque y comen helados.

Marcus Yam via Los Angeles Times via Getty Imag

Marcus Yam via Los Angeles Times via Getty Imag Varias mujeres hacen la compra en un bazar de Kabul, el 22 de agosto de 2021.

La BBC consiguió hablar hace varios días con algunos de los afganos que llevan un tiempo bajo el control talibán. “Cuando salgo tengo que llevar burka y un hombre me tiene que acompañar”, contaba Nooria Haya , que vive en la provincia de Takhar. Haya, de profesión partera, explicó a los periodistas que desde entonces tampoco puede asistir a reuniones con médicos varones.

Quien conoce bien su currículum no se cree un ápice de esto. “ Ya han ido a buscar a gente a sus casas , ya ha habido asesinatos, ya hay familias en las que han seleccionado a las chicas para llevárselas cuando se vayan los americanos”, enumera Requena. “Lo que nos llega de los lugares donde los talibanes han estado este tiempo no indica moderación por ningún lado”, denuncia.

“En el mejor de los casos, les espera el encierro en casa, bajo un burka, en la oscuridad y el ostracismo”, dice. “En el peor, si no pueden escaparse, les espera la esclavitud sexual o la muerte”, advierte la autora de Afganistán.

Haroon Sabawoon/Anadolu Agency via Getty Images

Haroon Sabawoon/Anadolu Agency via Getty Images Carteles pintarrajeados en los que se ha tratado de borrar a las mujeres. En Kabul, el 20 de agosto.

“Estas mujeres han conocido durante 20 años una realidad muy distinta a la que conocieron con los talibanes”, afirma la periodista. Consciente de que no todo ha sido idílico durante las dos décadas de control internacional, Requena sostiene que durante este tiempo las mujeres afganas al menos sí “han tenido una puerta abierta al mundo, han podido estudiar, han tenido esperanza”. “Y eso no se olvida de hoy para mañana”, advierte. “A quien ha conocido eso no la puedes callar debajo de un burka, porque se va a resistir, y va a hacer todo lo posible por inventar maneras e iniciativas inimaginables para conseguir mantenerse unidas, educarse o ir al médico”, dice la periodista.