Almeida estudia llevar "barras a la calle" para bares sin terraza en fase dos

El Ayuntamiento de Madrid estudia la posibilidad de ampliar el espacio de las terrazas de los bares para que puedan usar el cien por cien de su aforo de cara a la segunda fase de la desescalada, o conceder “barras” en la calle a los establecimientos que no tienen terrazas.



Así lo ha expresado este martes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en una entrevista online con el diario El Economistaen la que ha dicho que el Consistorio “no tiene urgencia” porque en la fase uno de desescalada “en principio” y según anunció el Gobierno central el aforo de las terrazas será del 50 por ciento.



“Al cincuenta por ciento con el espacio actual en principio debería dar (para que sea rentable abrir un establecimiento). Esto no quiere decir que como se puede pasar de fase de dos semanas en dos semanas no tengamos que ver todas las alternativas para ampliar el espacio público dedicado a las terrazas para que puedan mantener el cien por cien del aforo”, ha explicado Almeida.



Eso significa, ha dicho, ampliar el espacio público: ”¿Cómo lo podemos hacer sin perjudicar a vecinos y sin invadir otros comercios? Tenemos que jugar con espacios en la vía pública, con las bandas de aparcamiento, la transformación de las bandas de aparcamiento que van a ser necesarias”.



“Pero también tenemos que permitir -ha añadido- que puedan salir lo que se denomina ‘barras a la calle’ respecto de todos aquellos que no tienen terraza porque también queremos que los bares que no tengan terraza puedan abrir”.



El objetivo del Consistorio, ha subrayado el alcalde, es que “cuanto antes” puedan llegar al “cien por cien del aforo” utilizando para ello el espacio público.



En rueda de prensa telemática para presentar la “hoja de ruta” de los Pactos de Cibeles propuestos al Gobierno municipal, la portavoz adjunta de Más Madrid, Rita Maestre, ha felicitado al alcalde por estudiar el uso de bandas de aparcamiento, una propuesta que ha realizado su partido.



Sin embargo, ha considerado que es un “sinsentido” que estén cerrados los parques de la capital “y abiertas las barras de los bares en las calles”: “Imagino que será un malentendido o que habrá una rectificación pronta”, ha dicho Maestre.



“No pueden estar cerrados los parques, las zonas infantiles y abiertas las barras de los bares para que nuestra ciudad se convierta en una fiesta de barrio permanente”, ha afirmado Maestre, ya que -a su juicio- “aún no es el momento de plantearlo”.



Acerca de la movilidad para evitar contagios de coronavirus, Martínez-Almeida ha resaltado que se va a “potenciar” el uso de vehículos individuales como bicicletas, patinetes o motos, y se potenciará también hacer trayectos andando.



Sin “ignorar” que la mayoría de desplazamientos en vehículo privado se dan para acceder al interior de la M-30 o viceversa, se tratará de “potenciar” el transporte público para lo que se “duplicará” en este sentido el esfuerzo de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para “poder llegar sobre todo en horas puntas a la demanda necesaria”.



“Y hay que entender que el vehículo privado se va a poder seguir utilizando y lo que vamos a tener que hacer es disuadir de su utilización en la medida de lo posible”, ha apostillado.



Por eso, Martínez-Almeida ha explicado que “lo que planteamos es que tendremos que llegar a acuerdos con grandes empresas para seguir en mecanismos de teletrabajo que nos permitan reducir los desplazamientos o en su caso para flexibilizar horarios de entrada y salida” para “absorber aún más capacidad de gente por parte del transporte público” .



El alcalde ha añadido que “siempre será mejor” que en caso de tener que desplazarse con vehículos particulares estos sean “no contaminantes” y por ello se seguirá apostando por seguir renovando el parque de vehículos que circulan por la ciudad.