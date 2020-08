De abril a julio, en España 40 bebés se han contagiado de coronavirus en su primer mes de vida

SeventyFour via Getty Images

La Sociedad Española de Neonatología ( seNeo ) puso en marcha el pasado mes de abril un registro para llevar un control y, sobre todo, tener información, acerca de los bebés que en su primer mes de vida se han contagiado de coronavirus y que hasta el pasado mes de julio ha contabilizado cuarenta. Lo explica la coordinadora del Registro Nacional de Covid-19 en recién nacidos y sus madres de la seNeo, Belén Fernández, en una entrevista en la que relata cómo al principio de la pandemia “el espejo” en el que todos los países se miraban era China porque hasta ese momento no había nada escrito acerca de la Covid-19 y neonatos. Así, la seNeo, a la que consultó el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias , redactó a principios de marzo una serie de recomendaciones sobre el manejo de los bebés nacidos durante la pandemia, siguiendo los protocolos puestos en marcha en China, que eliminaban el contacto de la madre con el bebé: ni piel con piel ni lactancia materna. Recomendaciones que “rechinaban mucho” a los neonatólogos españoles pero también a los italianos, que iban un poco por delante en la evolución de los casos y advirtieron además a sus colegas españoles que la COVID no era una simple gripe y que se iban a dar bastantes casos de mujeres embarazadas infectadas.

Así, la seNeo creyó que el camino marcado por China en este ámbito de separar a mamá y bebé no era el correcto y actualizó dos días después sus propias indicaciones incluyendo de nuevo el piel con piel y el amamantamiento, explica Fernández.



“Pero necesitábamos saber si con todo esto que recomendábamos, que los italianos también lo estaban haciendo, íbamos por el buen camino porque solo China tenía datos. Necesitábamos saber y cargarnos de razón con datos porque estábamos preocupados”, reconoce la experta, que es neonatóloga del Hospital Universitario Central de Asturias.



Así, esta sociedad médica puso en marcha el pasado 3 de abril un registro nacional desde dos puntos de vista: por un lado para hacer un seguimiento a los bebés nacidos de madres infectadas durante el embarazo y por otro para hacérselo a aquellos neonatos que en su primer mes de vida se infectaron sin que su madre lo hubiera estado durante la gestación.



“Queríamos ver las dos vertientes: la posibilidad de lo que llaman la transmisión vertical de madre a hijo y también la de un neonato que, como cualquier otra persona, se puede contagiar por contacto, gotitas etc”, explica la neonatóloga.



Hasta ahora, “prácticamente” todos los hospitales, alrededor del 90%, que han tenido casos los han reportado al registro.



En cuanto al número de bebés que en su primer mes de vida se contagiaron del virus, sin que su madre durante el embarazo lo estuviera, el registro de la seNeo ha incluido 40, tal y como indica la coordinadora.



La mayoría de estos pequeños no ha tenido ningún síntoma, solo tres tuvieron algún problema: dos de ellos eran gemelos prematuros y el otro era un bebé a término pero nació con una cardiopatía.



De esos 40 bebés, 26 se contagiaron por algún familiar en el domicilio, la madre principalmente (en 16 de los casos).



“Tuvimos 19 en el mes abril, y 21 en mayo, en junio y julio no se registró ninguno, a ver qué pasa ahora, con el incremento de casos”, indica Fernández.