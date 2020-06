Bunbury responde tras su última polémica: "No hay nada de conspiración"

Según explica, él no se ha pronunciado al respecto y se ha limitado a tuitear una imagen sobre las movilizaciones en contra de Bill Gates y los medios de comunicación y usuarios lo han puesto en su boca.

“Parece ser que todo, motivado por un post que publiqué el sábado haciéndome eco de unas movilizaciones globales para todos aquellos que dudan de las intenciones de Bill Gates. Al cartel que retuiteé no le añadí ni una sola palabra. Osea, la verdad es que, yo no dije absolutamente nada. Pero... que la realidad no fastidie una buena lapidación, ¿cierto?”, señala.

De esta forma, el que fue cantante de Héroes del silencio se señala como “firme defensor del derecho y la libertad de expresión”, pero critica que no haya ningún debate. “No tengo miedo a una buena charla. Jamás llamaría a alguien imbécil por pensar de forma diferente a la mía. Y, menos aún, sin escucharle”, detalla.

A pesar de señalar que él no se ha pronunciado al respecto, aprovecha su carta para mandar un mensaje sobre la teoría de conspiración sobre Bill Gates. “Se utiliza muy alegremente el término teórico de la conspiración en estos días para desestimar una opinión que no cuadra con la generalista. Pero, en este caso, en el tema de Bill Gates no hay nada de conspiración, a mi parecer”, recalca.

Bunbury enfatiza que esta teoría se basa en “sus palabras” y que estas son “fácilmente localizables en internet y en sus discursos”. “Puedes dudar de sus intenciones o creer en la bondad de sus actos a pie juntillas. Pero los datos están ahí, solo es cuestión de valorarlos, según tus códigos morales o filosóficos”, señala.

Antes de concluir, Bunbury pide a aquellos que le criticaron “sin conocimiento real ni mala intención” que rectifiquen.

El cantante habló sobre las vacunas y los supuestos microchip que impantarían en ellas un día después de la polémica publicación en una entrevista enGQ México. Entonces se posicionó a favor de la libertad de elección del ciudadano a ponerse o no una vacuna. “Es un tema muy importante que la gente no está valorando, que el ciudadano y su médico son quienes deben tomar decisiones. Dejar que las decisiones médicas las tomen gobiernos o instituciones por encima de la gente, es extremadamente peligroso, no es recomendable, no sé a quien se le ha ocurrido pero tira por tierra todos los derechos constitucionales del planeta”, declaró.