¿Cada cuánto tengo que encender el coche para no quedarme sin batería durante la cuarentena?

El resumen es que si el coche no se mueve en 30 días, podemos llegar al 31 o incluso antes y que no arranque. Con la particularidad de que a lo mejor el día que lo vamos a usar es por una urgencia. ¿La solución? Encender regularmente el motor.

¿Cada cuánto tengo que encenderlo?

¿Cómo tiene que hacerse el encendido?

¿Es obligatorio moverlo?

Obligatorio no es, pero sí es aconsejable. Al encender el motor lo que se consigue es mantener la batería, al moverlo lo que se hace es recargarla. Por eso, en otras circunstancias ajenas a las actuales, en Servicio ITV recomendarían hacer un trayecto de 40 kilómetros.

Si no se cambia de sitio/plaza, lo que aconsejan en Neumáticos Acueducto es desplazar el coche un metro hacia delante o hacia atrás.

¿Y si tengo un coche eléctrico?

En Movilidad Eléctrica explican que no es cierto que haya que dejar que la batería se agote, “es un falso mito que hemos heredado de los primeros teléfonos móviles” cuya batería era de níquel.

La recomendación para el confinamiento es no mantenerlo enchufado de forma constante ni tampoco dejar que la carga esté al 100%, “sino generar algo de gasto (encender el climatizador un rato) para que se quede entre el 60 y 90%”, explican en Computer Hoy. En este caso lo aconsejable es encender el coche un rato “cada cuatro o cinco días para activar el sistema y los electrones”, aunque si no se puede y estamos un mes sin hacerlo no pasa nada.