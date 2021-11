Crisis Argelia-Marruecos: por qué la pelea de nuestros vecinos del sur nos debe importar tanto

FADEL SENNA via Getty Images La frontera entre Marruecos y Argelia, desde Oujda, en el lado marroquí, el pasado 4 de noviembre.

La muerte de tres civiles argelinos, el pasado 1 de noviembre, en un presunto bombardeo de Marruecos -según la acusación de Argel, no desmentida ni confirmada por Rabat- ha reavivado la tensión entre los dos antiguos adversarios en el Magreb. Que haya roces no es algo nuevo, pero los gestos no amistosos o directamente hostiles empiezan a encadenarse con demasiada frecuencia y demasiada hondura para lo que es habitual en las últimas décadas, por lo que las alarmas, forzosamente, saltan. Los analistas entienden que estamos ante una escalada seria pero que, como lectura general, no tiene visos de desembocar en un conflicto armado. Más bien se espera que se acreciente la pelea por la influencia política y económica en el norte de África, que está en la raíz del choque. El problema es que, cuando los ánimos están caldeados, un error o un malentendido pueden llevar a un mal mayor. La historia pasada y la vecindad con España, con los intereses geopolíticos, económicos, de seguridad e inmigración que eso conlleva, convierte esta crisis en una amenaza para los intereses nacionales de quien un día mandó en el Sáhara Occidental, elemento esencial en esta enemistad. Lo que pase entre las dos naciones afectará a nuestras relaciones exteriores, al comercio y hasta a la factura energética, así que toca estar atentos. El detonante de la escalada El pasado 3 de noviembre, el Gobierno de Argelia emitió un comunicado en el que acusó a Marruecos de la muerte de tres camioneros de su país. Habrían sido atacados, dice la nota, cuando iban volviendo a Uargala, en Argelia, desde la capital de Mauritania, Nuackchot. El ataque denunciado, añadía Argel, habría tenido lugar el 1 de noviembre, el día en que se celebraba el 67º aniversario de la Revolución de Liberación Nacional. El convoy lo formaban dos camiones que cruzaban a lo largo de unas carreteras del desierto de la antigua colonia española del Sáhara Occidental, entre Bir Lehlu y Ain Ben Tili. “Varios factores apuntan a que las fuerzas de ocupación marroquíes en el Sáhara Occidental cometieron con armamento sofisticado tan cobarde asesinato a través de esta nueva manifestación de brutal agresividad característica de una conocida política de expansión territorial y de terror”, afirmaba el comunicado, antes de advertir que “su asesinato no quedará sin castigo”.

Argelia ha enviado además una carta a Naciones Unidas pidiendo una investigación de lo sucedido, ya que sobre el terreno se encuentra la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), y en ella habla directamente de “terrorismo de Estado” por parte de Marruecos, “que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia”. Insiste en que un país que no tiene derecho sobre el territorio -Argel no asume la marroquinidad del Sáhara- emplea sobre civiles “armamento mortal y avanzado” para “impedir la libre circulación de vehículos comerciales”. Su lamento ha sido enviado, buscando arropamiento internacional, a la Liga Árabe, la Unión Africana y la Organización para la Cooperación Islámica. Una condena expresa es lo que busca. Mientras, advierte: “Argelia es capaz de defender a sus ciudadanos y sus intereses en todas las circunstancias”. Rabat, como es su costumbre, se ha negado a valorar oficialmente lo sucedido. Ni confirma ni desmiente. Fuentes gubernamentales han afirmado a los medios locales y a agencias internacionales como AFP que se trata de una acusación “falsa” y “absurda”, que nunca serán “arrastrados” una “espiral de violencia y desestabilización”. “Si Argelia quiere guerra, Marruecos no”, afirman, tajantes. El rey Mohamed VI justo ha comparecido estos días por el aniversario de la Marcha Verde que acabó con la expulsión de España y no ha hecho referencia al conflicto; sólo ha defendido la necesidad de mantener los “principios de buena voluntad”, a la vez que dice a sus ciudadanos que pueden estar seguros. Eso sí, aprovechó para lanzar un aviso: el Sáhara “no es negociable” y, por eso, romperá sus relaciones comerciales con aquellos países que aún piensen que la zona es de los saharauis o, al menos, es una zona en disputa y debe celebrarse el refrendo que la ONU prometió en 1991. “La marroquinidad (del Sahara Occidental) es una verdad perenne e inmutable”, dijo. De momento, Naciones Unidas ya ha abierto una investigación y se espera que el secretario general, Antonio Guterres, tenga en breve el informe sobre su mesa. No se ha tenido noticia de represalias armadas, aunque The Ragex, un sitio especializado en información defensiva, ha publicado que se han detectado movimientos de tropas por parte de Argelia hacia su frontera occidental, o sea, con Marruecos. La tensión de fondo Las relaciones entre Argelia y Marruecos se han agravado en los últimos meses y lo de la pasada semana es un suma y sigue en esa dinámica, pero posiblemente sea el incidente más serio desde la llamada Guerra de las Arenas, que los enfrentó durante dos meses en 1963. Tras aquello, no ha habido un conflicto abierto, pero sí enfrentamientos de baja intensidad, que ahora se suceden con más frecuencia. Y es que la lucha por la hegemonía en el norte de África la está ganando Marruecos y Argelia reacciona, incómoda. La de estos dos países es una frontera caliente desde su mutua independencia, 1.600 kilómetros que Francia no dejó muy bien definidos al irse y que cada cual ha intentado afianzar y hasta ampliar con el paso de los años. Desde el año 1994, está decretado el cierre de la frontera terrestre entre ambas naciones. Pese a ello, ha habido épocas de una relación más templada y hasta de cooperación en el campo empresarial y comercial.

AP Photo / Spartaco Bodini Un grupo de soldados lleva agua en sus cascos en Hassi Beida, en la frontera Argelia-Marruecos, en 1963.

En Libia me he reunido con mi homólogo de Argelia 🇩🇿 @Lamamra_dz con el que seguimos reforzando nuestra asociación estratégica, especialmente en el plano energético. pic.twitter.com/Qp2dZeEoxp — José Manuel Albares (@jmalbares) October 21, 2021