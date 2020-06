Cómo puede afectar el movimiento Black Lives Matter a las elecciones estadounidenses

Pool via Getty Images

Pool via Getty Images Plano detalle del rostro de Donald Trump.

Los resultados muestran un cambio radical en la actitud de los estadounidenses (sobre todo los blancos) con respecto a la discriminación generalizada que existe en la sociedad en general y las fuerzas del orden en particular.

Sin embargo, esa indiferencia se ha desvanecido ahora que los números no acompañan. Esta semana, después de que una encuesta de la CNN pusiera a Trump nada menos que 14 puntos por debajo de Biden, los responsables de su campaña de reelección han exigido a la CNN que se retracte y pida disculpas por la encuesta, ya que estaba diseñada para “confundir a los votantes estadounidenses”. La CNN ha defendido la integridad del sondeo.

“No creo en las encuestas”, dijo Trump a Reuters. “Creo en la inteligencia de la gente de este país. No van a elegir a un incompetente”.

Aún quedan meses para las elecciones

Puede que Trump esté preocupado por sus perspectivas electorales, pero su círculo no parece estarlo, al menos de cara a la galería.

Algunos de los principales senadores republicanos creen que es muy pronto para alarmarse, ya que aún quedan meses para las elecciones y la economía está empezando a recuperarse de la pandemia del coronavirus (no obstante, es muy probable que tarde años en ser lo que era, sobre todo si se produce un rebrote que vuelva a hacerla retroceder).

“Queda mucho hasta noviembre. Está más lejos en el futuro de lo que está el intento de destitución del presidente en el pasado, y parece que eso fue hace siglos”, ha declarado esta semana el senador Roy Blunt de Misuri al HuffPost.

Mitt Romney, senador republicano de Utah que suele mostrarse crítico con el presidente, ha afirmado que Trump volverá a ganar.

“Llevo mucho tiempo diciendo que el presidente volverá a gobernar y lo mantengo”, ha declarado Romney.

Por otra parte, que los conservadores religiosos no estén de acuerdo con Trump ahora mismo no significa que no le vayan a votar.

“Son presos de Trump”, ha explicado al HuffPost el historiador John Fea del Messiah College, experto en evangelismo americano.

“Tienen que apoyarle porque necesitan que gane en noviembre si quieren avanzar en la lucha contra el aborto, la libertad religiosa y otros de los problemas que ven en la sociedad para hacer que Estados Unidos sea ‘grande otra vez’. En otras palabras, que vuelva a ser una nación cristiana”.

Para Trump, esta crisis es una oportunidad

Aunque sus resultados en las encuestas van a peor, Trump ha aprovechado esta crisis como una oportunidad para presentarse como el presidente de la ley y el orden con un objetivo: convertir la campaña en una guerra cultural en la que los republicanos podrían llevar la voz cantante.

Biden se ha reunido con la familia de George Floyd y dice que “escucha y comparte el profundo dolor y la frustración de aquellos que piden a gritos un cambio”. Trump, por su parte, ha optado por seguir una línea dura contra el llamamiento a “desfinanciar el cuerpo de policía”.

En una reunión con altos cargos de las fuerzas del orden celebrada en la Casa Blanca a principios de esta semana, Trump destacó que los agentes de policía de Estados Unidos son “muy, muy buenos” y rechazó tajantemente cualquier reforma o cierre de los departamentos policiales.

“No va a haber desfinanciamiento”, dijo Trump. “La policía no se va a desmantelar. La policía no va a desaparecer”.

La idea de destinar menos dinero público a la policía ha adquirido bastante protagonismo en el debate político, pero las encuestas indican que los cambios de esta índole siguen siendo muy impopulares entre los estadounidenses.

Una encuesta de HuffPost/YouGov publicada el viernes muestra que la mayoría de los estadounidenses están a favor de reformas como prohibir las maniobras de estrangulamiento, aclarar las circunstancias en las que se puede usar la fuerza y facilitar el acto de denunciar a los agentes de policía. Solo el 7% de los encuestados cree que el sistema policial del país debería seguir tal y como está.