La aclaración de Dabiz Muñoz sobre su enfermedad

Un día después de haber reaparecido en Instagram para contar que había estado 12 días enfermo, el chef Dabid Muñoz, de 40 años, ha hecho otra publicación para hacer una aclaración y mostrar en un vídeo cómo fue su radical cambio de look tras estos días.

El cocinero explicó este martes que había pasado días “muy malos”. Este miércoles ha hecho una puntualización: “Me gustaría aclarar que sí, que he estado malo pero que en ningún momento me han hecho la prueba, así que no sé si he tenido coronavirus o no. Yo he hecho todo lo que me han recomendado los médicos, quedarme en casa y vigilarme”.

“Puede que simplemente haya sido una gripe común. Nunca lo sabremos. Creo que los test se deben quedar para los colectivos de riesgo como así me hicieron saber cuando llamé por teléfono al médico”, ha señalado el cocinero.