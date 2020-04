Echenique: "Me temo que las restricciones van a tener que continuar un poco más"

Estoy bien, no sólo de salud, sino también de ánimos. Decía el otro día Pepe Mujica que cuando uno tiene algo por lo que luchar no se aburre y no entristece en situaciones complicadas como esta. A mí me pasa esto. Afortunadamente tengo una dedicación que me absorbe todo el día. Por un lado, hacer lo que pueda para ayudar al Gobierno a pelear contra el virus y, por otro lado, hacer lo que pueda para ayudar a proteger a la gente de las consecuencias económicas. Eso me mantiene más contento que mucha gente que en estos días lo está pasando mal psicológicamente por una situación tan difícil y nueva.

¿Y tendrá que prorrogar el Congreso otra vez el estado de alarma? Esta es la pregunta que se hacen millones de españoles. Echenique responde: “Me temo que sí. Me temo que va a ser necesario”. No obstante, espera que sea ya con medidas más leves y menos restrictivas. Haciendo una llamada también a todas las formaciones: “Hay que evitar intentar sacar partido político de los errores”.

En una situación tan complicada hay que ser humildes y hay que entender que uno nunca va a hacer todo lo que debería ser o podría ser. Pero no es opinión política mía, nadie había visto semejantes medidas de protección de la ciudadanía. Afortunadamente tenemos un Gobierno en España que ha entendido que hay que hacer todo lo contrario a lo que se hizo en 2008. Es una buena noticia para nuestro país, pero no hay espacio para la autocomplacencia. Es una situación inédita en cien años de nuestro país, desde lo que se llamó la gripe española no se había vivido algo semejante. Aquí nadie tiene una varita mágica, todo el mundo estamos cada minuto pensando en cómo salir mejor. Es un escudo social formidable, pero con humildad seguiremos tomando medidas.

Sí, se han cometido errores. Todos los gobiernos autonómicos de nuestro país, municipales, insulares, forales y del Estado han cometido errores básicamente porque es absolutamente imposible no cometer errores en medio de la peor epidemia del último siglo que está viviendo nuestro país y el mundo entero. Nadie puede no cometer errores, excepto algún tipo de superhéroe de ficción. Sí que ha habido autocrítica. He escuchado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pedir disculpas por las horas del BOE. Me consta que el motivo era que habían un montón de detalles de un montón de sectores que había que cuidar. Pero, en todo caso, para una persona que tenía que ir a las 6 de la mañana del día siguiente que el BOE salga a medianoche exige unas disculpas por parte del Gobierno como hizo la ministra. Lo que hay que evitar es intentar sacar partido político de los errores que se cometan.

Creo que ese decreto va a salir adelante porque me cuesta muchísimo imaginar que un líder de un partido se oponga a tomar medidas que van a evitar miles de muertes. Tenemos un estudio del Imperial College que estima que con el estado de alarma que hemos declarado en España de forma temprana pues a lo mejor hemos salvado decenas de miles de vidas. Los científicos nos explican que con esa hibernación de la economía durante dos semanas la posibilidad de que esto lleve a salvar de nuevo decenas de miles de vidas es muy solvente. Me resulta enormemente difícil imaginarme que un partido vote en contra de una medida que puede salvar la vida de decenas de miles de compatriotas. Si lo hace, tendrá que explicar por qué. Pero no seguramente ante el Gobierno, sino ante su país y la historia.

El PP ha respaldado hasta ahora todos los decretos del Gobierno que han llegado al Congreso, pero ya escuchamos a Pablo Casado amenazar con que no va a apoyar el decreto sobre actividades esenciales si no hay cambios. ¿Te parece que hay un giro en la postura del Partido Popular? ¿Vais a poder sacar los decretos a partir de ahora?

Parece que esos dos aviones que había anunciado a bombo y platillo Isabel Díaz Ayuso contratados a China por 23 millones de euros no están por ningún sitio. Ya llevan diez días sin aparecer, parece que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se teme que les puedan haber estafado. Creo que no hay que hacer sangre con una cosa como esta. Hay que asumir que la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba intentando con la mejor de sus capacidades proteger a los madrileños. No es tiempo para hacer política, sino para cuidar a la gente y hacer todo lo que se pueda para vencer al virus. Claro que se cometen errores y se cometerán más, es imposible no cometerlos. Lo que hay que hacer es aprender, identificar a la mayor velocidad posible y no utilizarlos de una manera miserable para intentar conseguir voto

Mucha gente se pregunta si va a ser necesario prorrogar otra vez el estado de alarma fijado hasta las 00.00 del 12 de abril. ¿Crees que el Congreso va a tener que aprobar otro aval más prorrogarlo?

Me temo que sí. Me temo que va a ser necesario. Es verdad que nadie puede predecir el futuro en estos días. Hay algunos que está jugando a predecir el pasado, eso es más fácil, pero predecir el futuro es bastante difícil. No me atrevería a ser categórico, pero teniendo en cuenta que hemos declarado el cese de la actividad no esencial básicamente hasta el 12 de abril, si no me equivoco un poco más...

El cierre de la actividad es hasta el 9 de abril…

Sí, pero lo que pasa es que luego viene Semana Santa. Se ha hecho con la idea de aprovechar los días de Semana Santa. Por lo que el parón de la economía, del cual esperamos que mediante una reducción de la movilidad consiga doblegar a la curva, se va a dar en estas dos próximas semanas. Ojalá lleguemos al final de estas dos semanas con la curva en descenso, con las UCI fuera de zona de colapso, pero parece muy difícil que lleguemos al final de las dos semanas con el virus completamente derrotado. Me temo que las restricciones van a tener que continuar un poco más, espero que puedan ser más leves. Espero que cuando empecemos a doblegar a la curva pues, por ejemplo, podamos recuperar cierta actividad no esencial que se detuvo el domingo para que la economía no sufra un impacto tan importante y nos permita volver al tipo de restricciones de las primeras semanas del estado de alarma. La manera de salir va a ser gradual y ningún científico nos va a recomendar que pasemos del cese de toda actividad no esencial a abruptamente recuperar toda la actividad sin ningún tipo de restricciones. Mi intuición me dice que vamos a tener que prorrogar las restricciones. Ojalá que con un tenor menos estricto.