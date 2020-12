El Gobierno subirá el salario mínimo en 2021 pese al rechazo de la CEOE

Europa Press News via Getty Images

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

El Gobierno subirá el salario mínimo interprofesional en 2021. Así se lo ha trasladado los responsables del Ministerio de Trabajo, que capitanea Yolanda Díaz, a los representantes de los trabajadores y de los empresarios.

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha presidido la reunión del diálogo social celebrada este martes en la sede del Ministerio de Trabajo. Allí ha informado de que el Ejecutivo no tiene intención de congelar el salario mínimo, situado actualmente en 950 euros brutos, dividido en 14 pagas.

Así lo ha confirmado Pérez Rey en una rueda de prensa posterior a la reunión. “La congelación del salario mínimo interprofesional no es una variable que estemos trabajando”, ha afirmado.

Esta decisión supone un jarro de agua fría para la patronal CEOE que había manifestado que se oponía a cualquier subida en plena crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. Por su parte, los sindicatos han manifestado su alegría por este compromiso del Ejecutivo.

Pérez Rey no ha detallado la cuantía de la subida del salario mínimo prevista por el Ministerio de Trabajo, ya que dependerá de la negociación con los agentes sociales. Sin embargo, sí ha recordado que la inflación —subida de los precios— será del 0,9%, según el cuadro macroeconómico del Gobierno.

El representante de Trabajo ha pedido a la patronal que reconsidere su posición negativa a una subida salarial. “Harían bien en revisar sus posiciones y no me cabe duda de que lo harán”, ha señalado.

El PSOE y Unidas Podemos se comprometieron en el acuerdo de coalición a elevar el salario mínimo hasta alcanzar al final de la legislatura el 60% del sueldo medio, es decir, unos 1.200 euros.

El Ministerio de Trabajo calcula que una subida beneficiaría a dos millones de trabajadores en España. El departamento que dirige Yolanda Díaz tiene intención de seguir negociando con los agentes sociales. La siguente cita está prevista para el próximo lunes.

Sin embargo, los responsables de Trabajo no descartan una aprobación sin acuerdo. “El diálogo social tiene resultados finales que no siempre cuentan con el respaldo unánime, esto es normal y la falta de respaldo no puede impedir que el Gobierno cumpla con sus deberes legislativos”, ha apuntado Pérez Rey.

El Gobierno tiene la competencia exclusiva para fijar el salario mínimo. El Estatuto de los Trabajadores estableció su revisión anual, previa consulta con las organizaciones sindicales y patronales. Tradicionalmente, el Consejo de Ministros fija el salario mínimo para el ejercicio siguiente en su última reunión del año.

A pesar de las diversas crisis que ha atravesado España, el salario mínimo interprofesional solo se ha congelado en dos ocasiones, en 2012 y en 2014, durante el primer mandato de Mariano Rajoy en la etapa más dura de la crisis de la deuda.

UGT pide un salario mínimo de 1.000 euros

La asociaciones de empresarios han descartado hacer valoraciones tras la reunión, mientras que los sindicatos han aplaudido el compromiso del Gobierno. El secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha defendido que el salario mínimo alcance los 1.000 euros en 2021, lo que supondría una subida del 5%.

Por su parte, el secretario de juventud y nuevas realidades del trabajo, Carlos Gutiérrez, se ha mostrado más moderado y ha recordado dos referencias: la subida media de los salarios pactadas en convenios (un 1,9%) y el alza de las pensiones mínimas (un 1,5%).