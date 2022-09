El nuevo papa de Londres

Habemus Papam. O, mejor dicho, we have a new pope. Llevamos tres días centrados en el fallecimiento de la reina de Inglaterra, pero en pocas ocasiones los comentaristas se han referido a que la anciana era también la papisa de la Iglesia Anglicana, una iglesia que cuenta con cerca de cien millones de creyentes en ciento sesenta y cinco países —para que se hagan una idea comparativa, la religión judía tan sólo ronda los diez millones de fieles—. El papado de la Iglesia Anglicana se transmite por vía sexual, como la sífilis, y por eso los anglicanos no han estado ni un segundo sin autoridad papal. El arzobispo de Canterbury no ha sido papa interino: en el momento en el que la papisa Isabel exhaló su último suspiro el Dios de los ingleses eligió a su hijo Carlos como CEO.