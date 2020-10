El PSOE acepta que Sánchez explique el estado de alarma cada dos meses

El PSOE acepta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explique el estado de alarma cada dos meses en el Congreso. La propuesta, de ERC, que junto con Más País y Compromís, ha pedido la rendición de cuentas del presidente, persigue que sea el jefe del Ejecutivo quien informe directamente de la evolución de la segunda ola de la pandemia y no el ministro Salvador Illa, como expuso Sánchez este martes.

Fuentes socialistas citadas por Efe aseguran que su posición respecto a esta medida será un ‘sí’ en el pleno de este jueves, en el que el pleno del Congreso debatirá y, previsiblemente, autorizará la prórroga de seis meses del estado de alarma. El Gobierno, a 24 horas de que se vote, ha terminado cediendo ante las críticas generalizadas de la oposición por los plazos del decreto de alarma.

Los republicanos van a registrar este miércoles una propuesta de resolución sobre el decreto de la prórroga que dice lo siguiente: “El presidente del Gobierno solicitará su comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados cada dos meses para dar cuenta de los datos y gestiones del Gobierno de España en relación a la aplicación del estado de alarma”.

Moncloa ha sido la encargada de informar de que Pedro Sánchez ha aceptado dar cuenta cada dos meses en el Congreso de la situación de la epidemia. Los independentistas republicanos, además, han aceptado que sean las autonomías las que decidan si se mantiene o no la alarma el próximo 9 de marzo. Pero, en este apartado, el Gobierno ha cedido también. Ya no será el Consejo Interterritorial de Salud, sino una Conferencia de Presidentes, el foro que valore si decae o no el estado de alarma.

También Más País y Compromís han dirigido al Parlamento una propuesta para que Sánchez comparezca mensualmente ante el Pleno de la Cámara durante el tiempo que dure el estado de alarma ante la segunda ola del coronavirus.