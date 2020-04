🔴 EN DIRECTO- Calviño: "Era muy importante que Europa diese una señal"

David Benito via Getty Images

David Benito via Getty Images

Ya son casi 30 días desde que se declaró el estado de alarma. Este jueves, el Congreso aprobó una prórroga del decreto, que durará como mínimo hasta el 26 de abril aunque Pedro Sánchez ya dejó caer en una de sus intervenciones estar “convencido” de que tendrá que volver a pedir otro aplazamiento.

Por otro lado, a la tercera fue la vencida para el Eurogrupo, que llegó este jueves a un acuerdo para movilizar más de medio billón de euros en préstamos para ayudar a Estados, empresas y trabajadores afectados por el coronavirus, pero dejó para más adelante la discusión sobre la emisión de “coronabonos” para financiar la recuperación.

Sigue aquí la última hora de este viernes sobre la covid-19.

09:34 Iglesias: “Debemos ser extremadamente humildes y reconocer que ni nosotros ni otros gobiernos estábamos preparados para esta pandemia. La primera es que la sanidad pública debe estar más fuerte. No puede ser que un país no produzca de manera autónoma para producir equipos de protección, y acudir a un mercado internacional especulativo”

09:22 Iglesias, en los Desayunos de TVE: “Tenemos una Constitución con artículos sociales que sirven para proteger a la ciudadanía. Tenemos que proporcionar un escudo a la gente, que puedan mantener el empleo y pagar el alquiler. Ayer en Europa se produjo un avance interesante, solo desde la solidaridad se sale de esta crisis. Tenemos que tender la mano a todo el mundo. Debemos hacer que la sanidad sea más fuerte y que sus trabajadores no lo hagan en precario. Y que la gente no tenga miedo a ir a un supermercado o a no poder pagar el alquiler. Necesitamos un gran acuerdo para la reconstrucción que se base en la defensa de lo común y lo público”.