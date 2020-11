Villarejo señala a Rajoy: la idea de la Kitchen vino "de mucho más arriba" que de Interior

R. No. De mucho más arriba. Fernández Díaz no tenía capacidad de tomar una decisión de esa envergadura. Mucho más arriba.

El excomisario de policía José Manuel Villarejo ha concedido una entrevista a El País en la que no deja títere con cabeza. En una conversación mantenida en prisión el pasado 8 de octubre y tras un permiso del juez Manuel García-Castellón, sostiene que la Operación Kitchen, el último escándalo surgido de sus cloacas, no vino ordenada sólo por el ministro del Interior en tiempos del PP, Jorge Fernández Díaz, sino de más arriba. Y más arriba lo que queda es la presidencia del Gobierno.

- ¿Quién le dice que hay que montar la Operación Kitchen? - Me lo dicen desde Cospedal hasta el ministro... El único con el que no hablo personalmente es con Rajoy, pero sí a través de intermediarios. Entrevista con Villarejo en Estremera https://t.co/gT9k6eQqjZ

Villarejo sostiene que la idea de la trama “se le ocurrió a alguien del Gobierno”. “Habían fallado todos los sistemas de acercamiento y dijeron: hay que avisar a Villarejo, que soluciona siempre los problemas”, señala. Sin embargo, habla de que el entramado fue “una chapuza por todo el equipo que habían montado, era impresentable”.

No sólo ataca a los populares. Afirma que para el PSOE ha hecho “muchísimas cosas” y que por eso ni el PP ni los socialistas quieren que que acuda a la comisión de investigación que se ha creado en el Congreso para investigar esta trama. A la pregunta de si existen grabaciones comprometedoras para Gobiernos socialistas, señala: “No sé el contenido que hay, pero imagino”.

Sobre las cloacas del estado, Villarejo defiende que no estaban al margen de la ley. “Digamos que actúan por un bien superior”, remarca. “Y si hay que hacer algo por el bien superior, pues yo he hecho muchas cosas, y no me arrepiento. Y las volvería a hacer”.

A finales de 2004, Villarejo -quien se llama a sí mismo “solucionador de problemas”- aceptó un encargo para proteger a Francisco González, presidente del BBVA, al que un grupo de accionistas encabezado por Luis del Rivero pretendía arrebatar el poder en la entidad. Sobre este caso, el antiguo policía asevera que González “estaba superinformado de todo”.

Y sobre el rey emérito, que ha abandonado España por las grabaciones a Corinna Larsen hechas por Villarejo, él sostiene que nos las filtró. ”¿Cómo las voy a filtrar si yo iba a salir de la cárcel?”, se defiende. “Yo sé quién lo filtro y lo dije. Unos fiscales de la Fiscalía Anticorrupción”.