ERC votará no a la prórroga del estado de alarma en el Congreso

La ejecutiva de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha acordado en la tarde de este lunes que los 13 diputados independentistas en el Congreso votarán no a la prórroga del estado de alarma. Los independentistas, que permitieron con su abstención la investidura de Pedro Sánchez, consideran que no es el “mecanismo adecuado” y quieren que la Generalitat gestione la desescalada.

“La centralización ha sido un error. Nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al gobierno español. Y pedimos rectificación en la retirada de competencias y espacios de soberanía. No lo han hecho. No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma”, justifican los republicanos en un comunicado.

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Entonces advirtió que era la única manera de amparar constitucionalmente todas las medidas que ha tomado para frenar la epidemia de coronavirus, que ya ha dejado más de 25.000 muertes.

La formación de Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso, considera que “Catalunya debe poder decidir con las plenas competencias cómo se aborda la nueva fase de desconfinamiento” en la que este lunes ha entrado España. Los socios de gobierno de Quim Torra creen que “las decisiones son mucho más efectivas desde la proximidad y con el máximo conocimiento de la realidad social” que tiene un Ejecutivo autonómico.

Los republicanos buscan la salida del Ejército

ERC mantiene, además, una posición beligerante contra el papel de las fuerzas armadas durante la crisis: “Debe acabar la militarización y la restricción de derechos, libertades y competencias que impone el estado de alarma. Esto no es una guerra, no necesitamos un mando único del Ministerio de Defensa, esta situación debe gestionarse con criterios médicos y políticos como hemos defendido desde el principio. Se deben prorrogar las medidas excepcionales, no el estado de alarma”, sostienen.

Los independentistas se alinean con su socio en el Govern Quim Torra: “Durante casi toda la crisis sanitaria, el Govern catalán se ha anticipado y ha marcado el camino y los escenarios futuros, haciendo incluso rectificar a menudo al gobierno español. No queremos que rectifiquen, queremos poder tomar las decisiones en función de la opinión de los expertos y conociendo plenamente la realidad social de nuestro país, no con decisiones tomadas a 600 km”.

El Partido Popular tampoco apoyará la prórroga del estado de alarma. Los de Pablo Casado, no obstante, no han aclarado si votarán no, como ERC, o se abstendrán. Para salir adelante, la prórroga necesita más apoyos que rechazos. Aunque el presidente del Gobierno ya ha advertido de que no hay alternativa: “o el estado de alarma o el caos”.

Los republicanos se han abstenido en las sucesivas prórrogas del estado de alarma desde que el pasado 24 de marzo el Gobierno pidiera al Congreso la primera. Entonces, Sánchez contó con el respaldo del PP, Ciudadanos y también del PNV.