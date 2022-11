España saca un punto ante Alemania en un partido de talla mundial y depende de sí misma para pasar a octavos

Alex Caparros - FIFA via Getty Images

Alex Caparros - FIFA via Getty Images

En el, posiblemente, mejor partido de lo que llevamos de Mundial, el relato ha sido radicalmente diferente, aunque el guion inicial no varió. Ante una gigante herida, España planteó un partido cara a cara apostando por las mismas claves del debut en el once y en los cambios mediada la segunda parte.

Como diría Rajoy, Costa Rica es Costa Rica... y Alemania es Alemania . Y aunque los teutones ya no ganen siempre, siempre dan la cara. Y su marca pesa.

Suena feo, pero hoy lo que no había que hacer era perder. Y en esas, el punto sirve y mucho, que nadie pinche el globo de ilusión de Luis Enrique y sus ‘soldados’.

España sigue a la cabeza de su grupo y depende de sí misma para pasar a octavos y hacerlo como primera de grupo. Vale con empatar con Japón... aunque tal y como viene el Mundial fácil no parece nada. ‘La Roja’ sigue muy viva y opositando a todo en Qatar 2022. Que no todos los días vamos a marcar siete.

Primer principio, lo que está bien no se cambia

Luis Enrique sorprendió por la poca novedad de su alineación. Aunque anunció que no era amigo de repetir equipo, apenas varió a Azpilicueta por Carvajal, ya repuesto de su resfriado. El carrilero del Madrid, de menos a más, acabó a buen nivel.

El resto del equipo no varió, aunque el desarrollo del partido no permitió lo mismo que en el debut, incluyendo sus apuestas de banquillo, como Morata, Williams o Balde.

Dani Olmo, faro de salida

En el día que más se le necesitaba, España focalizó mucho de su juego por su banda izquierda. Incluso, en ocasiones, basculó a la derecha y desde allí también participó. Se notó que el extremo del Leipzig conocía a muchos de sus rivales (compañeros de club o Bundesliga). Un activo del que Luis Enrique no puede prescindir y menos hoy.

En juego desde muy pronto, tuvo el gol en el 7′ con un gran chut que solo Neuer y el poste evitaron. Posteriormente, dio un par de ocasiones claves para un Ferrán Torres más voluntarioso que acertado. Algo más desdibujado en la segunda parte, Olmo no dejó de ofrecerse al igual que hiciera en el partido inaugural. Pilar del equipo.

El factor Morata

Salido del banquillo en el 53′ por un Ferrán al que hoy apenas le salió nada, el madrileño prácticamente la primera que tuvo la metió. Lo que se le pide a un ‘9’, incluso aunque aún no esté al 100%, que se le nota.

Una fantástica combinación de un Alba renacido en la selección con el delantero del Atlético valió el 1-0. Con España atrás soportando las oleadas ofensivas germanas, su presencia bajó hasta que tuvo, ya en los últimos minutos, el 2-1, pero su físico aún no da para grandes exhibiciones. Si contra Costa Rica sumó minutos, gol y sensaciones, hoy también sale reforzado y con la mira en próximos retos. Más madera para los ‘moratistas’ y un mal día para sus críticos.

Unai Simón, el líbero que también juega de portero

En la segunda parte la cosa fue distinta. Llegó el susto por abusar del toque para sacarla, como en el 56′, en el que compensó un mal pase suyo con una buena parada, la primera suya en el Mundial. Ahí empezó a carburar como verdadero portero. En el 73′, con una Alemania herida, frenó un tiro del hiperactivo Musiala que bien pudo ser el 1-1, aunque no pudo hacer nada en el chut potente de Fulkrung en el 82′. Rápido al cruce, evitó males mayores en el descuento.

Alemania, un gigante (muy) herido que sabe levantare

España da por bueno el empate

Tras el relativo mazazo del 1-1, los ‘soldados’ de Luis Enrique optaron por no arriesgar demasiado en busca de la victoria. Hacía mucho más daño un gol en contra que beneficio aportaba un posible 2-1, pensando en el último duelo ante Japón.

Morata, en una buena contra la tuvo, pero anduvo poco certero. También dio el susto Alemania en un córner en el 93′ que, visto su poderío por alto, asustó hasta al más calmado y en una contra en el 95′ con la defensa superada por Sane en velocidad. El temblor no llegó a convertirse en verdadero terremoto.

Y el resto ¿qué? Más sorpresas en la locura

España no ha sido el único protagonista de la enésima jornada maratoniana en Qatar 2022. Aquí el resumen para quien no haya podido pegarse un domingo de sillón-ball:

Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto via Getty Images

Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto via Getty Images

Stu Forster via Getty Images

Stu Forster via Getty Images

Tampoco la selección de Roberto Martínez escapa de la maldición de los ‘favoritos’. Y esta vez no fue sorpresa. Después de incomodar mucho a Croacia, Marruecos batió por las claras a una Bélgica inferior en la que no aparecieron ni De Bruyne ni mucho menos Hazard... y encima Courtouis no tuvo su mejor día. El 0-2 da buena muestra de lo que ocurrió sobre el césped e incluso pudo ser peor la suma, pensando en una última jornada en la que del previsible duelo de favoritas Bélgica-Croacia todo indica que solo podrá quedar una.