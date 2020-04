La cara oculta de 'Estado de Alarma', el nuevo faro de la ultraderecha en España

Al salir de @cuatroaldia@salvameoficial me ha parado en los pasillos de Mediaset y le he podido decir a Jorge Javier lo que pienso del Merlosplace, además de avisar de acciones legales a un tipo q asegura q yo he querido sacar pasta del vídeo cuando no he pedido un euro por él pic.twitter.com/WDydVx6bCV