Ya hay fecha para la vuelta del cupón de la ONCE

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Imagen de archivo de la presentación de un cupón dedicado a UGT(Jesús Hellín/Europa Press via Getty Images).

Los vendedores de la ONCE volverán a sus puestos, pertrechados de mascarillas, guantes y pantallas de protección, el próximo 15 de junio, el día en el que la Organización Nacional de Ciegos retomará los sorteos de sus tradicionales cupones.



La vuelta a la actividad se produce de acuerdo a la normativa que rige el proceso de desescalada del confinamiento por la pandemia de covid-19 y “una vez que se han las medidas de seguridad” para los 19.000 vendedores y sus clientes, ha informado este jueves la ONCE en un comunicado.



La ONCE prepara una campaña de información para sus vendedores, a los que dotará de guantes, mascarillas, pantallas protectoras y solución hidroalcohólica, y estudia la ubicación de los vendedores en función de la nueva situación generada en quioscos, la vía pública, aeropuertos y estaciones, centros comerciales y áreas sanitarias para cumplir la normativa vigente.