La seria advertencia de Fernando Simón sobre esta falsa creencia acerca del coronavirus

“No es ni la más solidaria ni probablemente la más prudente”. Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, se ha mostrado muy serio y contrariado tras una pregunta sobre el coronavirus.

“Hay mucha gente joven y sana que se pregunta si es mejor pasar la pandemia cuanto antes y quedar inmunizado o vale la pena seguir ganando tiempo al Covid-19 y esperar a que se descubra un tratamiento eficaz y la vacuna”, ha trasladado la pregunta el secretario de Estado de Comunciación.

Simón ha sonreído pero su sonrisa se ha tornado en seriedad y contundencia en la respuesta:

“Vamos a ver. El que un joven pase la enfermedad no es un problema individual o personal. Una persona joven enferma o asintomática, aunque esté infectada, puede transmitir a otras muchas personas. Es cierto que la transmisibilidad no es excesiva en esta enfermedad. Los datos nos demuestran que seguimos teniendo números de casos secundarios reproducidos... dos, tres, cuatro como máximo. Pero no sabemos a quién vamos a transmitir. Esto de mejor paso la enfermedad y así estoy inmunizado, yo creo que en una enfermedad que afecta a la sociedad entera y que la transmisión de unos a otros puede afectar a grupos vulnerables, y sabiendo que hemos tenido casi 28.000 fallecidos, creo que no deberíamos plantear aspectos como ese. Haber dejado pasar la enfermedad, si lo hubiéramos hecho en los períodos iniciales, hubiera representado un número de fallecidos de entre 250.000 a 300.000. Esta teoría de vamos a pasar la enfermedad y los demás no son problema mío no es ni la más solidaria ni la más prudente”.