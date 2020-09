No hay más margen de tiempo para el Ministerio: habrá orden ministerial en el BOE y se publicará en los próximos días. Y se espera que Madrid lo cumpla (o eso ha dicho el ministro). Pero al llegar la noche... ¡Boom! Madrid dice que la situación está controlada y que no piensa adoptar las medidas cuando las publique el Gobierno.

Salvador Illa no puede más. El espectáculo está siendo grotesco. Con casi doscientos muertos al día... y mientras Madrid y varias autonomías del PP, además de Cataluña, han rechazando el principio de acuerdo al que habían llegado Moncloa y la Puerta del Sol el martes por la noche para los confinamientos.

Un nuevo 1-O. Pero no en Cataluña. La situación entre Moncloa y la Puerta del Sol es insostenible ante la estupefacción de los ciudadanos. Sanidad quiere imponer una orden con medidas de confinamiento para la capital y otros nueve municipios de la región, pero la Comunidad rechaza el pacto, se rebela y considera jurídicamente no válido ese documento (parece que pide a gritos el 155).

Quiere seguir negociando Sol y el PP ha hecho piña con algunas autonomías como Andalucía y Galicia para intentar frenar el plan ideado por Sanidad, que supone confinar Madrid y otros nueve municipios más de la región. La Comunidad vive en una auténtica contradicción: antes pedía soluciones homogéneas y cuando las aprueba el Consejo Interterritorial dice que no valen y pide seguir negociando.

Durante la reunión Illa de hoy no salía de su asombro: Madrid rechazaba lo que había impuesto horas antes y que afectaba a toda España por criterios homogéneos. Así que la decisión del ministro es publicar esa orden en los próximos días y espera que las autonomías la cumplan. No aguanta más el chotis choteo de la Comunidad de Madrid.

¿Está obligado Madrid? Legalmente no, pues primero debe publicarla en su propio boletín para hacer la trasposición. Pero Illa lo tiene claro: no cree en otro escenario que no sea el del acatamiento de las normas por parte de la Comunidad. El plan de la Comunidad, en cambio, es intentar negociar y dice que de publicarse la orden los servicios jurídicos estudiarán qué hacer.