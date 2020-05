Migrante, sin papeles y sin ingresos en esta crisis: "No sabía si en el hospital me iban a atender"

“Tenía unos cuantos ahorros con los que he aguantado hasta mayo, pero he tenido que pedir más ayuda por ahí para poder seguir. Más que nada, me importaba pagar el piso”, explica el joven de 30 años. Se trata de un piso subalquilado, en el que normalmente viven tres personas pero ahora están seis, y cuya propietaria se negó a aplazar o rebajar el pago del alquiler. “Yo tampoco podía decir nada, tenía algo de dinero guardado, así que lo pagué para estar tranquilo”, cuenta Rafael.

La “ayuda” a la que refiere vino de parte de los Servicios Sociales de Madrid. “Como estoy de voluntario en la Cruz Roja, me dieron unos números de teléfono del Ayuntamiento a los que podía llamar si necesitaba algo. Ya sólo tenía dinero para pagar el piso, así que llamé. Eran de Servicios Sociales, me preguntaron por mi situación; les dije que no encontraba trabajo por ningún lado, que llevaba más de un mes sin ingresos y que era la primera vez que pedía ayuda. Les dije que no tenía documentación, tomaron mis datos, me pasaron a la asistenta social y a la siguiente semana se comunicaron conmigo y me explicaron las modalidades de ayuda”, recuerda.

Le dijeron que podía recibir comida en el día o esperar un poco más y obtener un vale de productos en el supermercado Alcampo. Él eligió esta opción. “Después de dos semanas y media me llamaron para decirme que podía ir a Alcampo, que mi nombre estaba registrado y podía hacer la compra por un valor de 75 euros”, relata. “Había cosas que se podían comprar y otras que no, pero al menos tengo para 15 o 20 días de comida”.

Entretanto, Rafael tuvo otro susto que le recordó, una vez más, su desamparo. La mujer que le alquila el piso dio positivo en coronavirus a finales de marzo. “Pucha, ¿y ahora yo qué hago si estoy infectado?”, se preguntó. A ella la hospitalizaron porque tenía principios de neumonía y él, como el resto de compañeros de piso, empezó a mostrar síntomas “como de una gripe, malestar, dolor muscular, y fiebre y tos un día”. “Me imagino que sería el virus, pero pude aguantarlo. Tomé pastillas un par de días, bebí agua caliente y se me pasó”, cuenta.

En esos días que notó los síntomas no podía quitarse de la cabeza qué iba a hacer si la cosa empeoraba. “Lo que más me preocupaba era que no sabía si en el hospital me iban a atender o no al no tener documentación”, confiesa.